焦点：中国企业称要加大投资来抵消成本上升影响

路透香港10月19日 - 官方投资数字也许不算太好，但出口商在中国最大贸易盛会上表示，他们正向机器人、工业自动化和新产品开发领域投入更多资金，以抵消成本的上升的影响。

在本周末开始的家电、装饰材料和建筑广交会上，接受路透调查企业中逾80%表示，他们明年将增加支出。其他行业将在本月稍后参展。

如果这与中国整体经济的情况一致，那么将代表重大的转变。周三发布的官方数据显示，今年前九个月民间固定资产投资仅增长2.5%，较前八个月的纪录低点2.1%有所加快。

Ningbo Cixi Import and Export Holdings的Kison Van表示，他的公司每年需要开发三至四款新产品，来保持竞争力。该公司生产风扇和加热器。

“在研发上面持续投资非常重要，因为新产品一出现，就会在广交会上随处可见，”Van表示。广交会上有数万名像Van这样的销售人员，展览规模达120万平米，几乎是世界上最大商场的两倍。

路透调查的103家参展厂商中，逾65%预计2017年支出增加20%，16.5%预计增幅超过20%。

这对于中国领导人来说将是令人高兴的消息，因为在参展厂商中占大多数的中国民营企业，是中国经济成长的重要引擎，不同于效率普遍低下且债务高企的国有企业。

去年中国经济增速降至25年低点6.9%，周三公布的第三季数据显示今年有望增长6.7%。

经济分析师们认为，中国的中型民营企业是投资、创新与生产率提高的主要来源。

参加这次展会的几家重型机械制造商表示，他们每年把超过30%的投资资本用于升级生产线。许多建材与家用设备生产商表示，正在投资于自动化领域。

根据联合国教科文组织统计所，中国正在实现研发支出达到18%的年均增速，全球其他中高收入国家这方面的支出增幅仅为1.4%。

接受调查的大多数出口商计划增加支出，有大约20%的受访出口商则表示计划削减投资。因全球经济放缓而可能面临压力的其他行业，譬如像纺织和服装等行业，晚些时候将在举办至11月4日的广交会上唱主角。

**机器人崛起**

中国正在推动制造业迈向以机器人和自动化为主的现代化进程，这部分与技术工人短缺和薪资快速上涨有关。薪资快速上涨，将影响中国作为世界低成本工厂的吸引力。

“机器人比工人做得更好，质量更稳定，”浙江摩玛利洁具有限公司总经理宋少连称。

但宋少连称，销售下降令公司提高自动化的努力放缓。

一些经济学家称，譬如高端制造设备等新兴行业料将有更多的发展空间。

“这是因为这些行业受到政府支持。尽管全球经济成长放缓，但它们仍有成长空间，”野村中国经济学家陈家瑶称。

南京熊猫电子进出口有限公司副总经理刘潜称，鉴于过去五年职工薪资增加一倍，投资机器人和自动化至关重要。

由于企业面临着支出上升和全球需求趋疲的压力，中国几个省份已放缓或停止提高最低工资，这也促使更多企业将销售转至中国内地。

刘潜承认，鉴于对自动化和机器人初期资本注入的规模，一些企业将用更长时间才能达到损益两平。

根据国际机器人协会(International Federation of Robotics, IFR)， 中国希望将更多机器人投入工厂使用，目标是2020年在自动化领域成为十强之一。

重型机械变速器生产商--中国机械设备工程股份有限公司(CMEC)销售经理苏广雷(Torpedo Hsu)称，在今年出口订单料下滑10%后，公司计划明年投资增加10-20%用于支出，希望接获更多订单。

他表示，我们公司的策略是，当业务不好做的时候，我们支出更多。

广交会调查图表 tmsnrt.rs/2e6ilrq

中国贸易图表 here

(完)