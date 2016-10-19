焦点：中国企业称要加大投资来抵消成本上升影响

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透香港10月19日 - 官方投资数字也许不算太好，但出口商在中国最大贸易盛会上表示，他们正向机器人、工业自动化和新产品开发领域投入更多资金，以抵消成本的上升的影响。
在本周末开始的家电、装饰材料和建筑广交会上，接受路透调查企业中逾80%表示，他们明年将增加支出。其他行业将在本月稍后参展。
如果这与中国整体经济的情况一致，那么将代表重大的转变。周三发布的官方数据显示，今年前九个月民间固定资产投资仅增长2.5%，较前八个月的纪录低点2.1%有所加快。
Ningbo Cixi Import and Export Holdings的Kison Van表示，他的公司每年需要开发三至四款新产品，来保持竞争力。该公司生产风扇和加热器。
“在研发上面持续投资非常重要，因为新产品一出现，就会在广交会上随处可见，”Van表示。广交会上有数万名像Van这样的销售人员，展览规模达120万平米，几乎是世界上最大商场的两倍。
路透调查的103家参展厂商中，逾65%预计2017年支出增加20%，16.5%预计增幅超过20%。
这对于中国领导人来说将是令人高兴的消息，因为在参展厂商中占大多数的中国民营企业，是中国经济成长的重要引擎，不同于效率普遍低下且债务高企的国有企业。
去年中国经济增速降至25年低点6.9%，周三公布的第三季数据显示今年有望增长6.7%。
经济分析师们认为，中国的中型民营企业是投资、创新与生产率提高的主要来源。
参加这次展会的几家重型机械制造商表示，他们每年把超过30%的投资资本用于升级生产线。许多建材与家用设备生产商表示，正在投资于自动化领域。
根据联合国教科文组织统计所，中国正在实现研发支出达到18%的年均增速，全球其他中高收入国家这方面的支出增幅仅为1.4%。
接受调查的大多数出口商计划增加支出，有大约20%的受访出口商则表示计划削减投资。因全球经济放缓而可能面临压力的其他行业，譬如像纺织和服装等行业，晚些时候将在举办至11月4日的广交会上唱主角。
**机器人崛起**
中国正在推动制造业迈向以机器人和自动化为主的现代化进程，这部分与技术工人短缺和薪资快速上涨有关。薪资快速上涨，将影响中国作为世界低成本工厂的吸引力。
“机器人比工人做得更好，质量更稳定，”浙江摩玛利洁具有限公司总经理宋少连称。
但宋少连称，销售下降令公司提高自动化的努力放缓。
一些经济学家称，譬如高端制造设备等新兴行业料将有更多的发展空间。
“这是因为这些行业受到政府支持。尽管全球经济成长放缓，但它们仍有成长空间，”野村中国经济学家陈家瑶称。
南京熊猫电子进出口有限公司副总经理刘潜称，鉴于过去五年职工薪资增加一倍，投资机器人和自动化至关重要。
由于企业面临着支出上升和全球需求趋疲的压力，中国几个省份已放缓或停止提高最低工资，这也促使更多企业将销售转至中国内地。
刘潜承认，鉴于对自动化和机器人初期资本注入的规模，一些企业将用更长时间才能达到损益两平。
根据国际机器人协会(International Federation of Robotics, IFR)， 中国希望将更多机器人投入工厂使用，目标是2020年在自动化领域成为十强之一。
重型机械变速器生产商--中国机械设备工程股份有限公司(CMEC)销售经理苏广雷(Torpedo Hsu)称，在今年出口订单料下滑10%后，公司计划明年投资增加10-20%用于支出，希望接获更多订单。
他表示，我们公司的策略是，当业务不好做的时候，我们支出更多。
广交会调查图表 tmsnrt.rs/2e6ilrq
中国贸易图表 here
(完)
(编译/审校 王颖/张涛/侯雪萍/于春红/王丽鑫/白云/刘秀红)
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“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
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