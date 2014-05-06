广交会出口成交额同比降逾12%--报载

路透北京5月6日 -中国证券报周二报导，第115届中国进出口商品交易会(广交会)累计出口成交1,911.84亿元人民币，扣除汇率波动因素后，环比下降2.01%，同比下降12.64%。

报导称，此次广交会对欧盟、日本、东盟和金砖国家（印度、巴西、俄罗斯、南非）的成交额同比均有不同程度的下滑，其中对东盟成交额的下降幅度最大，同比下降18.31%。对金砖四国成交额虽然环比增长5.11%，但同比下降12.96%。不过对美国成交额环比和同比均增长，增幅分别为0.72%和2.45%。

本届广交会参会的采购人数略有下降，然而拥有自主品牌的高附加值产品成交较好。品牌展区成交占总成交额的33.98%。

从订单的期限来看，成交订单以中短单为主，长单占比依然偏低。6个月以上的长单占比16.84%，而3个月以内的短单占比达到50.39%。

中国商务部日前发布《中国对外贸易形势报告（2014年春季）》指出，2014年世界经济复苏势头趋于改善，中国经济开局平稳，全年进出口有望保持相对稳定增长，但外贸面临的困难和挑战依然较多。(完)

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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