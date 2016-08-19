中国外贸企业融资难贵未有根本缓解 贸易便利化水平待提高--商务部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月19日 - 中国商务部周五表示，多次调研情况显示，外贸企业融资难贵问题没有根本缓解，不合理收费仍然存在，贸易便利化水平仍需提高。
商务部提供新闻稿称，下一步将进一步清理整顿收费，引导金融机构加大对有订单、有效益企业的信贷支持，并加快出口退税进度。
“企业综合融资成本多为10-15%，是美国、新加坡等发达国家的三至五倍，“商务部称。
同时，部分港口、航运等公司收费仍居高不下，有些商业性服务企业甚至增加收费项目、提高收费标准。
部分外贸综合服务企业退税周期长达两到三个月，退税时间长、成本高；有些地区口岸检验人员不足、执行标准不一，影响企业出口交货；还有部分地方关检查验场地分设，需要分开移箱处理，增加了企业负担。
与此同时，出口秩序仍待进一步规范，有自主技术和品牌企业被侵权现象增多，且维权成本高，部分出口产品同质化程度较高，恶性竞争严重。
商务部称，下一步还要推进国际贸易“单一窗口”建设，全面推进通关作业无纸化；继续研究加工贸易差异化政策，加快推动新业态发展，扩大跨境电商综合试验区和市场采购方式的试点范围。
积极应对贸易摩擦，加强外贸知识产权保护，强化对恶性竞争监管；进一步发挥双向投资对外贸促进作用。
中国以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5%。7月进出口延续双降之势，均逊于市场预期，内外需偏弱以及大宗商品价格下跌是主因，鉴于全球经济增长仍乏力且贸易保护加剧，外贸仍面临严峻形势。（完）
(发稿 沈燕；撰写 李子木；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。