中国外贸企业融资难贵未有根本缓解 贸易便利化水平待提高--商务部

路透北京8月19日 - 中国商务部周五表示，多次调研情况显示，外贸企业融资难贵问题没有根本缓解，不合理收费仍然存在，贸易便利化水平仍需提高。

商务部提供新闻稿称，下一步将进一步清理整顿收费，引导金融机构加大对有订单、有效益企业的信贷支持，并加快出口退税进度。

“企业综合融资成本多为10-15%，是美国、新加坡等发达国家的三至五倍，“商务部称。

同时，部分港口、航运等公司收费仍居高不下，有些商业性服务企业甚至增加收费项目、提高收费标准。

部分外贸综合服务企业退税周期长达两到三个月，退税时间长、成本高；有些地区口岸检验人员不足、执行标准不一，影响企业出口交货；还有部分地方关检查验场地分设，需要分开移箱处理，增加了企业负担。

与此同时，出口秩序仍待进一步规范，有自主技术和品牌企业被侵权现象增多，且维权成本高，部分出口产品同质化程度较高，恶性竞争严重。

商务部称，下一步还要推进国际贸易“单一窗口”建设，全面推进通关作业无纸化；继续研究加工贸易差异化政策，加快推动新业态发展，扩大跨境电商综合试验区和市场采购方式的试点范围。

积极应对贸易摩擦，加强外贸知识产权保护，强化对恶性竞争监管；进一步发挥双向投资对外贸促进作用。

中国以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5%。7月进出口延续双降之势，均逊于市场预期，内外需偏弱以及大宗商品价格下跌是主因，鉴于全球经济增长仍乏力且贸易保护加剧，外贸仍面临严峻形势。（完）