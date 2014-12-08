焦点：“衰退性”顺差新高凸显贸易颓势 中国经济稳增长压力难减

采写 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京12月8日 - 中国11月进、出口同比增速均远低于市场预期，由于进口更逊于出口，当月贸易顺差录得“衰退性”纪录新高。作为“三驾马车”之一的外贸全年目标实现无望，亦进一步凸显中国经济稳增长压力不减，政策宽松预期料将延续。

受高基数和外需疲弱等影响，中国11月出口同比增速创七个月低点，未来个位数增长料成“新常态”；内需萎靡及大宗商品价格下跌，亦导致进口创八个月来最大降幅。当月贸易顺差突破500亿美元关口，则使得人民币汇率政策陷入两难境地。

“11月进出口均低于市场预期，尽管海外经济对国内增长仍有拉动，但力度不可高估，进口延续下滑，反映内需依然疲弱，”浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳称，出口同比增速回落一定程度上有去年高基数影响，但环比亦出现明显放缓，意味着前期两位数高增长难以延续。

他认为，由于出口的作用在2015年难以高估，预计以基建投资为主的积极财政政策仍将是“稳增长”的抓手，并维持明年赤字率扩大到2.8%的看法。

中国海关周一公布数据显示，11月出口同比增长4.7%，低于路透预估中值8.2%；进口同比下降6.7%，路透预估中值则为增长3.9%；当月贸易顺差544.7亿美元，远高于435亿美元的路透预估中值。1-11月进出口则同比增长3.4%，远低于年初制定的7.5%全年外贸增长目标。

海关新闻稿并显示，11月中国外贸出口先导指数为40.8，较10月下滑0.9，连续两个月下滑，预示今年底明年初出口增长仍面临一定压力。

招商银行金融市场部资深交易员张治青评论称，11月官方制造业PMI逼近50关口，刚刚公布的进口数据疲弱，经常项目下顺差变大，在FDI（外商直接投资）相对稳定的情况下，这意味着资本项目下的逆差将扩大，资本外流的压力增加。

“在经济下行的过程中，利率政策是核心，我们还不能同时承受降息和贬值的后果；汇率政策还是以维稳为主，今天(美元兑人民币)中间价大幅低开也是佐证，”他认为，从短期趋势看，只要美元汇率维持在6.16下方，人民币的升值趋势仍没有明显改变，成交价向中间价回归是大概率事件。

人民币/美元即期CNY=CFXS年中以来一直处在持续升值通道，只是从11月开始略有贬值，今日早盘呈现高开低走；中国股市沪综指.SSEC则延续涨势，对低于预期的贸易数据反应冷淡，午盘并一举突破3,000点整数关口，涨幅逾3%。

中国进出口增速图表 link.reuters.com/saf63w

**内外需双双疲弱**

海关数据显示，中国11月出口环比增长2.3%，进口环比下降2.6%。经季节调整后，11月出口同比增长7.7%，进口下降2.2%；环比来看，出口增长1.9%，进口下降6.9%。

“11月出口放缓有一定的高基数因素，另外今年工作日天数比去年11月少一天；但从环比看，11月出口季调后增速下降，反映出口动能减速，”中金公司宏观团队在数据点评中称，出口减速将进一步增加政策稳增长的压力。

瑞银首席经济学家汪涛预测，房地产下滑将拖累明后两年中国经济增速进一步放缓至6.8%和6.5%，2015年底前央行将再降息40-50个基点；同时未来一年改革的空间和压力都将增大，决策层将加快推进有利于增长的改革，包括放松服务业和户籍管制等。

东方汇理银行驻香港分析师DARIUSZ KOWALCZYK亦预计，中国央行会在12月下调存款准备金率，明年一季度则会再度降息。

中国央行此前于11月22日时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。

国务院11月初发布关于加强进口的若干意见，明确提出继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口，稳定资源性产品进口；而上周五召开的中共中央政治局会议提出，要释放内需潜力，促进进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，逐步实现国际收支基本平衡。

申银万国首席宏观分析师李慧勇指出，进出口低于预期，预示着不仅2014年年底不好，2015年也可能继续承压；今年出口看来难以实现目标增速，预计明年出口名义增长8%左右。

“现在看来中国出口‘新常态’至多是跟GDP保持同步，很难有大幅增长，未来期望通过自贸区战略和‘一带一路’等的推进，能够起到带动出口的作用，”他说。

国家主席习近平日前表示，加快实施自由贸易区战略是中国新一轮对外开放的重要内容，要加强顶层设计、谋划大棋局，逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自由贸易区网络，积极同“一带一路”沿线国家和地区商建自由贸易区。

**人民币汇率料以稳为主**

外贸数据的降温，实际上并不支持人民币汇率继续升值；但11月贸易顺差再创历史高位，又使得贬值的可能性很小。分析人士认为，鉴于目前人民币汇率实质依然是盯住美元，而在美元走强的大背景下，人民币较难出现明显贬值，未来人民币汇率政策预计以稳为主。

广发银行金融市场部外汇交易主管黄毅评价称，11月贸易顺差达544.7亿美元，但结合当月人民币对美元汇率出现0.51%的贬值，说明资本项下出现比较大的流出。

“在贸易项流入的资金较多的情况下，结汇意愿仍然在下降，而购汇意愿在上升，资金流出的需求反而大一些，”他说，“不过短期内资金流出进一步恶化的可能性预计不大，但会维持一段时间；目前人民币外汇市场也进入一个各种因素互相拉扯的阶段。”

中信证券宏观组认为，未来人民币大概率对美元保持相对稳定，而对日圆、欧元等主要货币“被动”升值，加权平均计算的实际有效汇率将进一步上升，从而削弱中国外贸部门的竞争力，将对中国出口构成下行风险。

中国央行11月初在三季度货币政策报告中指出，要进一步完善人民币汇率市场化形成机制，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

招商银行金融市场部高级分析师刘东亮认为，11月出口增幅回落有去年基数的原因，也有汇率原因，自7月份以来，人民币实际有效汇率大幅飙升，其累积效果正在对出口造成实质性的影响，特别是在海外经济仅美国一家复苏的情况下，加剧了出口部门的困境，考虑到一些外贸企业从事套利活动，真实的出口情况应会更差。

“当前的人民币汇率政策限于两难境地，...估计在外贸数据出现收窄前，人民币较难出现明显贬值，甚至会继续温和升值，”他说，“如何剔除噪音，还原真实的贸易数据，并据此制定恰当的汇率政策，是一个棘手的问题。”（完）

(审校 张喜良)

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