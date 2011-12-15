陈德铭：希望明年中国进出口均增长

路透日内瓦12月15日电---中国商务部部长陈德铭周四称，尽管面临全球经济增长放缓的压力，他希望明年中国进出口均实现增长。

陈德铭称，明年全球经济增长势头和影响将减弱，发达国家市场规模也将缩水，因此我们无法对明年中国出口形势太过乐观。

在日内瓦举行的世界贸易组织（WTO）第八届部长级会议期间，陈德铭在新闻发布会上称，我希望，明年中国进出口均能有所增长，即使增幅不太明显。