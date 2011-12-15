陈德铭：希望明年中国进出口均增长

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透日内瓦12月15日电---中国商务部部长陈德铭周四称，尽管面临全球经济增长放缓的压力，他希望明年中国进出口均实现增长。
陈德铭称，明年全球经济增长势头和影响将减弱，发达国家市场规模也将缩水，因此我们无法对明年中国出口形势太过乐观。
在日内瓦举行的世界贸易组织（WTO）第八届部长级会议期间，陈德铭在新闻发布会上称，我希望，明年中国进出口均能有所增长，即使增幅不太明显。
他还表示，他预计，本月中国出口增长将继续放缓。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
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