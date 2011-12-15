中国预计明年贸易保护主义将抬头

中国下放政府投资交通项目审批权 仅保留少部分重大项目等--发改委
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透日内瓦12月14日电(记者 Tom Miles)---中国商务部部长陈德铭周三表示，随着全球市场因欧洲和美国经济疲软而萎缩，中国预计明年的贸易摩擦会增加。
陈德铭在金砖集团贸易部长在日内瓦举行的新闻发布会上表示："明年的贸易保护主义可能愈发严重，因为我们预计明年全球市场或萎缩。"
"看看我们周围的国家，例如欧洲和美国，我们都将面临这两个地区带来的困境。"
陈德铭表示："中国承诺推进贸易自由化，我们将履行承诺。我们表示不会滥用贸易救济措施。同时，我们也不担心其他国家使用贸易救济或保护主义。我们将利用WTO多边主义制度的规则保护自己，"
他说，中国的出口过去三个月每月下降约2%，主要由於欧洲和美国市场的萎缩。
"因此，我们明年将继续努力稳定出口，同时，通过持续扩大出口，实现贸易平衡对抗保护主义。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月8日 - 中国国家发展改革委最新发布通知称，将以交通领域作为深化投资项目审批改革的重点。除涉及国务院、中央军委事权外，对能用规划实行有效管理的项目最大程度下放审批，仅保留少部分重大项目和中央投资为主项目的审批权限，同时加强规划管理和事中事后监管。
路透2月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:12时，1港元=0.88697人民币)
路透北京2月8日 - 中国证监会周三表示，对企业并购审核将加大审核力度，形成监管威慑；强化业绩补偿监管，引导市场估值回归，逐步对上市公司实施分行业信息披露监管。