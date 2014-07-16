商务部进一步出台贸易便利化措施

路透北京7月16日 - 为支持外贸稳定增长，中国商务部日前出台五项贸易便利化措施，自7月起进一步减少自动进口许可货物种类，并调减加工贸易联网企业增值服务费用。

刊登在商务部网站的新闻稿称，将关税配额管理农产品加工贸易第二次及以上延期审批权下放至企业所在地省级商务主管部门；同时取消“纺织品原产地证明书费”收费项目，至此，商务部许可证收费项目已全部取消。

国务院5月中旬出台稳定外贸增长的政策细则，明确提出将进一步加强进口，同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。商务部最新举措即是对该文件的具体落实。

商务部和海关总署曾在6月10日联合公告，决定自7月1日起，取消汽车产品、工程机械等五大类产品81个商品编码的自动进口许可，削减幅度达14%。

2013年上述商品发放自动进口许可证6,781份，进口额为29.8亿美元，涉及2,253家企业。

另决定自7月1日起，进一步降低服务费用，对所服务的2.5万家加工贸易联网企业下调增值服务费用，最低降幅8%，最高降幅75%，平均降幅30%。

同时，积极支持加工贸易向西部梯度转移，免费为西藏、甘肃、青海、宁夏等4个西部省区加工贸易联网企业提供增值服务。按此调整后，会员企业增值服务费用每年将减少约4,000万元。

此外，商务部还调减第116届广交会出口展展位费，按第115届广交会展位数据测算，共计减少收费7,000多万元，以减轻外贸企业负担。

商务部新闻发言人沈丹阳周二在例行新闻发布会上并称，总体来看目前出口企业信心持续高涨，下半年外贸增速预计将有明显回升，全年7.5%左右的外贸增长目标经过努力可以实现。

中国海关上周公布，6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%，进出口增速均逊于预期。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。