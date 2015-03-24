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中国财经 | 2015年 3月 25日 星期三 07:36 BJT

广东、天津、福建自贸试验区总体方案获通过

路透北京3月24日 - 新华社报道，周二召开的中共中央政治局会议审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。

去年底，中国新设的广东、天津及福建三个自由贸易试验区涵盖范围确定。其中广东自贸区涵盖广州南沙新区片区、深圳前海蛇口片区和珠海横琴新区片区，天津自贸区涵盖天津港片区、天津机场片区和滨海新区中心商务片区，福建自贸区则涵盖平潭片区、厦门片区和福州片区。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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