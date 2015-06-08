中国5月美元计价出口同比下降2.5% 进口同比降17.6%--海关

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月8日 - 中国海关周一公布，5月美元计价出口同比下降2.5%，进口同比下降
17.6%。路透调查预估中值分别为下降5%和下降10.7%.
当月贸易顺差594.88亿美元，路透预估中值为449.5亿美元。
5月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 5月实际 预估中值 区间 上月 上年同
值 期
出口(%) -2.5 -5.0 -11.6~6.0 -6.4 7.0
进口(%) -17.6 -10.7 -16.0~0.0 -16.2 -1.6
贸易顺差(亿美元) 594.88 449.5 345.0~589.0 341.34 359.2
海关数据并显示，若以人民币计价，5月出口同比下降2.8%，进口同比下降18.1%；当月
贸易顺差3,668亿元人民币。
浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）（完）
(发稿 乔艳红/宿泱韫; 审校 杨淑祯/黄凯)
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