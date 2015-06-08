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中国财经 | 2015年 6月 8日 星期一 10:34 BJT

中国5月美元计价出口同比下降2.5% 进口同比降17.6%--海关

路透北京6月8日 - 中国海关周一公布，5月美元计价出口同比下降2.5%，进口同比下降

17.6%。路透调查预估中值分别为下降5%和下降10.7%.

当月贸易顺差594.88亿美元，路透预估中值为449.5亿美元。

5月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 5月实际 预估中值 区间 上月 上年同

值 期

出口(%) -2.5 -5.0 -11.6~6.0 -6.4 7.0

进口(%) -17.6 -10.7 -16.0~0.0 -16.2 -1.6

贸易顺差(亿美元) 594.88 449.5 345.0~589.0 341.34 359.2

海关数据并显示，若以人民币计价，5月出口同比下降2.8%，进口同比下降18.1%；当月

贸易顺差3,668亿元人民币。

浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）（完）

(发稿 乔艳红/宿泱韫; 审校 杨淑祯/黄凯)

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