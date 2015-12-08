分析师看中国11月进出口数据（更新版）

路透北京12月8日 - 中国海关周二公布，以美元计价，11月出口同比下降6.8%，进口同比下降8.7%。路透调查预估中值分别为下降5%和下降12.6% 。当月贸易顺差541.03亿美元，路透预估中值为647.5亿美元。

海关并称，11月以人民币计价出口同比下降3.7%，进口同比下降5.6%。上月分别为下降3.6%和16%。当月贸易顺差3,431亿元人民币，上月为顺差3,932.2亿元。

海关发布新闻稿显示，11月外贸出口先导指数为32，较10月回落0.8，表明明年年初出口压力仍然较大。

分析师认为，进口降幅缩窄主要受基数和价格因素影响。进出口状况如宏观经济一样,延续"底部徘徊"态势。货币政策未来以下调存准为主，人民币汇率波动性未来将上升。

主要数据：

* 以人民币计价，11月出口同比下降3.7%，进口下降5.6%，贸易顺差3,431亿元。

* 以美元计价，11月出口同比下降6.8%，进口同比下降8.7%。贸易顺差541.03亿美元。

* 1-11月，以人民币计价出口同比下降2.2%，进口下降14.4%，顺差3.34万亿元。

中国进出口及贸易顺差图表, reut.rs/1HRK1NH

以下为分析师评论：

--招商证券宏观团队：

11月出口同比负增长6.8%，略低于预期，与PMI新出口订单分项回落相一致，出口维持了前期的低迷。以人民币计的出口同比增速为-3.7%，人民币较去年同期贬值在直接兑换层面对于人民币计的出口规模有所提升。

11月进口同比增速-8.7%，显着好于市场预期，不过同比的改善很大程度上受到了低基数因素的影响。仅以本月数据难以判定内需回暖。

出口低于预期、进口好于预期导致贸易顺差规模虽然仍处于较高水平，但较上月有明显下降；昨日公布的外汇储备余额下降872亿美元，较高贸易顺差下外汇储备的消耗更凸显了11月资本外流的压力，因此外贸数据难以对人民币汇率带来支撑。不过我们认为，随着美联储加息靴子落地，这种情况会出现阶段性改善。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

外贸出口先导指数继续下滑，表明明年出口压力仍然较大，增速可能仍将保持今年的低位水平。

进口跌幅收窄，顺差回落超预期，人民币贬值压力增大。结合昨天公布外汇储备的超预期下跌，明年人民币贬值的幅度可能超过今年，但大幅度贬值不会发生，因为中国本身也不愿意通过大幅度贬值来提振出口，这容易引起亚洲其他国家竞相进行竞争性贬值，不利于全球经济金融稳定。

人民币贬值预期仍然存在，但较大的贸易顺差意味者中国并未大幅资本流出。由于中国仍然实施有效的资本管制，且有着大量的外汇储备，央行有能力将人民币汇率维持在其希望看到的水平。为了防止人民币大幅贬值，央行将可能继续对外汇市场进行干预。

--澳新银行大中华区首席经济学家刘利刚和中国经济师林慕尔:

中国11月份贸易顺差高企。进口疲弱意味着国内需求持续不振。但是，由于去年第四季度开始，大宗商品价格开始大幅下跌，价格效应对于进口增长的影响开始消失。展望未来，随着价格效应消失，2016年中国的进口增长将开始改善。

11月份中国的外汇储备大幅下降，意味着中国持续面临资本流出的压力。但是，11月份欧元和日元分别大幅贬值约4%和2%，这是导致外汇储备下降的部分原因。此外，过去三个月中国的贸易顺差平均为580亿美元，这一较大的贸易顺差将缓解资本外流的压力，并缓解人民币贬值的压力。

由于中国持续推进资本账户开放，人民币汇率的波动性未来将增大，这与“三元悖论”的理论是一致的，即在稳定汇率、独立货币政策和资本账户开放这三个目标之中，一个经济体只能同时达到其中两个目标，不可能三个目标都同时实现。在人民币被纳入SDR之后，央行将继续承诺开放资本账户，由于中国将保持货币政策的独立性，“三元悖论”预示着中国必须实施浮动的汇率政策。预料未来汇率波动性将上升。

--昆仑银行战略投资与发展部总经理助理 李建军

影响进口增长的问题是综合性的。汇率是其中一个因素，但影响出口订单的还有人力成本居高不下等因素，削弱了中国出口的竞争力。此外，还有一个新问题是，在国内生产企业的供给也在下降。国内经济增速下行，企业投资生产意愿不强，也从供给层面干扰了出口增长。

现在中国贸易遇到转型升级和市场拓展两方面困难。由于成本压力，低端产品市场逐渐被其他新兴经济体挤占；而高端产品市场上，中国要与欧美等国竞争，目前还有一定差距。在市场拓展上，中国开始关注将产能向一些新兴经济体出口，但这些国家并不是中国传统的贸易伙伴，因此作为后来者，中国也遇到市场竞争。

进口同比增速下行受到两个因素影响：数量上，国内企业生产低迷，原材料进口需求不振；此外，大宗商品价格下行，进口也有价格因素的扰动。本月的贸易顺差由于进口额下降，仍然属于衰退型。但关键问题是，衰退性高顺差带来的资本流入又对汇率形成一定支撑，而这并不是中国目前需要的，有碍于形成贸易平衡。

--兴业经济研究宏观分析师 李苗献：

进口跌幅收窄到个位数，主要是去年同期基数的影响，并非意味着进口意愿有所增强。出口也是受去年基数的影响，汇率弹性还不是非常大，对出口的帮助不是很大。预计今年全年出口同比下降3%。

明年外贸可能数字上看会稍微高一点，因为基数比较低，而且明年全球经济增速会比今年高一些。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

前期判断的季节性的改善有所体现，贸易跌幅单月有所收窄，从进口来说，大宗商品价格弱势整体疲软，整体进出口处于弱势平衡，如果不考虑顺差的因素，对经济的负面影响在减弱，使得经济整体下滑的局面有所改善。

短期政策没有太多空间，比如出口退税方面没有空间，一方面容易容易引发贸易摩擦，另一方面，政府财政也是比较紧张的状态。未来政策更多是在于制度的改善，行政管制的层面放松优化，对外继续加强投资，拓展外贸的持续增长空间。

货币政策方面，利率水平价格水平维持宽松货币环境，在名义上维持低利率水平，从流动性上来说，将适当增加流动性供给，年底之前还有一次降准，为人民币外扩和加入sdr后双边结算方面提供支持。外汇改革方面也会加速，扩大双边互换领域，更多互换协议，扩大人民币使用的领域和数量，间接扩大人民币在海外市场的流通量和使用量。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

进出口状况如宏观经济一样,延续"底部徘徊"态势。出口在海外经济企稳但复苏有限情况下,表现平稳,下降幅度有所收窄;进口则在价格基数效应下,有更大幅度的收窄。预计未来也将维持增速低迷但高顺差的格局，这是中国经济的国际竞争格局所决定的。高顺差如果下来反而有问题了。

商品高顺差改变不了中国国际收支净流出的状况,要维持中性货币环境,“冲销”性质的降准仍然是未来可期待的政策。

--华宝信托分析师 聂文：

进口好于预期，这与12月海外圣诞假日效应，部分企业增加库存有关，国内投资没有太大改善，且大宗商品价格10-11月大幅下跌。

未来进出口压力仍大，人民币有效汇率持续走高，对其他国家出口影响较大。

后续几年出口难出现明显转变，中国贸易占全球比重已在12-13%的高位，继续扩张比较难，国际经济也正处在调整期、低速增长期，再加上中国劳动力成本也已偏高。

中国经济增长以往靠城镇化和对外出口，今年两方面因素都快速下滑，外贸低迷也波及投资消费。未来政策力度大不大，还得看中央经济工作会议对明年GDP目标的设定。若设在6.5%左右，将侧重供给侧改革，若设在7%左右，更偏重需求侧，投资扶持。货币政策未来以下调存准为主，利率已处于历史低位。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

进出口延续负增长，反映出当前外贸压力还是比较大的。出口负增长主要原因是外需比较疲弱，PMI出口订单指数虽然回升但整体还是比较低的，而且全球其它国家出口基本也是负增长。

进口虽然降幅收窄，但依然是负值，表明进口需求比较弱，是国内需求不足和国际大宗商品价格下跌交织而成的结果。

人民币有贬值的压力，尤其是目前美联储加息预期进一步加强，而国内货币持续宽松。但中长期来看，不存在大幅度贬值的可能性，汇率主要还是反映经济运行的状况。虽然目前经济的确面临下行压力，但毕竟还是中高速增长，长期前景依然看好。

预计四季度经济增速在6.9-7%之间，整体比较平稳。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

从数据看11月进口下降5.6%，前几个月百分之十几的降幅明显收窄，主要与包括原油在内的国际大宗商品价格去年同期在低位，基数价格变化不大导致降幅收缩，主要受价格因素影响，并不意味着真实需求有显着变化。

而前11个月出口下降2.2%；进口下降14.4%；贸易顺差扩大63%，虽然顺差扩大从数字核算上看对GDP有正面影响，但因整体贸易规模缩小，内外需双双下降，全年进出口增幅下降已成定局，经济疲弱的态势并没有改变。

相关背景：

--中国国家信息中心预计，明年中国GDP将增长6.5%以上，CPI将上涨1.5%左右，PPI下跌3.5%左右。外贸进出口增速小幅反弹，2016年出口将微增1.5%左右，进口将增长2%。

--中国商务部表示，从当前外贸运行情况看，今年外贸发展面临形势比2014年更为严峻 复杂，下行压力加大。中国年初确定的外贸进出口增幅目标6%。但今年前10个月，中国进出 口总值19.93万亿元人民币，比去年同期下降8.1%。

--国家发展和改革委员会学术委员会秘书长张燕生表示，外贸形势不佳并非中国独有而是全球性的，未来三年外贸形势会依然不好，并担心美元危机或会重演。

--中国国务院总理李克强表示，中国宏观调控政策储备和工具很多，有能力保持经济中高速增长，今年有望实现增长7%左右的目标。中国仍是全球经济稳定增长的重要动力源。（完）