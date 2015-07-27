中国下半年外贸有望逐步企稳 预计全年出口增4%左右--信息中心

路透北京7月27日 - 中国国家信息中心报告预计，下半年中国对外贸易有望逐步企稳，初步预计全年出口增长4.0%左右，进口下降10.5%左右。

刊登在中国证券报的报告称，展望下半年贸易形势，世界经济仍处于缓速增长阶段，结构性问题突出，不确定性因素较多，对外贸易难以恢复快速增长。但下半年世界经济形势优于上半年，外部需求略有好转。

"国内经济呈现企稳迹象，国家将在进一步落实已经出台的外贸稳增长、扩大进口等政策措施的基础上推进“一带一路”战略实施，加上新增三大自由贸易试验区、培育外贸竞争新优势、促进跨境电子商务发展等更具针对性的重大措施，将对下半年外贸企稳回升起到支持作用。"报告称。

预计出口将扭转负增长局面，初步判断下半年出口将增长6.2%左右，进口将下降4.5%左右，全年出口将增长4.0%左右，进口将下降10.5%左右。贸易结构方面，服务贸易增长仍将快于货物贸易，机电产品与高技术产品占据出口主导地位的格局不会改变，贸易伙伴多元化的趋势继续深化。

报告建议在已出台政策基础上，进一步促进跨境电子商务发展，积极扩大进口，推进国际产能合作。

今年上半年中国进出口呈现负增长，增速远低预期，同比下降6.9%。

报告还预计下半年城镇新增就业人数将维持上半年稳中略降的趋势，全年城镇新增就业将达到1,300万人左右，比2014年减少22万人，但将超额完成全年1,000万人的目标。

综合考虑，失业率将继续维持基本稳定，登记失业率将在4.0%-4.1%之间，低于全年4.5%的预期目标，调查失业率也将稳定在较低的水平上；劳动年龄人口比例将继续下降，将降至67.4%上下

中国人力资源和社会保障部稍早称，今年上半年就业形势总体平稳，二季度末全国城镇登记失业率为4.04%，保持在较低水平[nB9S102005]。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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