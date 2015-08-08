中国7月美元计出口同比下降8.3% 进口同比下降8.1%--海关

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月8日 - 中国海关周六公布，7月人民币计价出口同比同比下降8.9% %，进口同比下降8.6%；当月贸易顺差2,630亿元人民币。
海关并公布，7月外贸出口先导指数为34.1，较6月回落0.7，连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。
海关稍后发布，7月以美元计价出口同比下降8.3%，进口同比下降8.1%。路透调查预估中值分别为下降1%和下降8%。
当月贸易顺差430.25亿美元，路透预估中值为532亿美元。
7月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 7月实际 预估中值 区间 上月 上年同期值
出口(%) -8.3 -1.0 -10.6~4.5 2.8 14.5
进口(%) -8.1 -8.0 -15.3~-1.0 -6.1 -1.6
贸易顺差(亿美元) 430.25 532.0 400.0~650.0 465.4 473.0
浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）（完）
(发稿 李铮; 审校 黄凯)
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