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中国财经 | 2015年 8月 8日 星期六 11:02 BJT

中国7月美元计出口同比下降8.3% 进口同比下降8.1%--海关

路透北京8月8日 - 中国海关周六公布，7月人民币计价出口同比同比下降8.9% %，进口同比下降8.6%；当月贸易顺差2,630亿元人民币。

海关并公布，7月外贸出口先导指数为34.1，较6月回落0.7，连续第五个月下滑，表明今年第三季度出口压力仍然较大。

海关稍后发布，7月以美元计价出口同比下降8.3%，进口同比下降8.1%。路透调查预估中值分别为下降1%和下降8%。

当月贸易顺差430.25亿美元，路透预估中值为532亿美元。

7月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 7月实际 预估中值 区间 上月 上年同期值

出口(%) -8.3 -1.0 -10.6~4.5 2.8 14.5

进口(%) -8.1 -8.0 -15.3~-1.0 -6.1 -1.6

贸易顺差(亿美元) 430.25 532.0 400.0~650.0 465.4 473.0

浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）（完）

(发稿 李铮; 审校 黄凯)

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