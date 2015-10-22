中国企业将通过资本输出带动全球贸易生产及服务的布局--专家

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月22日 - 中国国际经济交流中心首席研究员张燕生周四指出，中国企业对外投资的政策导向重点正在发生变化，今后中国企业将通过资本输出带动全球贸易、投资、生产和服务的布局，从而培育起一批具有全球综合运作能力的跨国公司。
他在出席汤森路透《中国企业全球化的机遇和挑战》白皮书发布仪式时指出，2001年起的十年中，中国对外投资的政策导向重点是鼓励原产地多元化，鼓励中国企业建设境外基础设施，而在十二五（2011－2015年）期间，则是鼓励创建国际化的营销网络和品牌，鼓励企业重视当地民生和履行社会责任。
“过去35年中国用商品输出带动中国外贸发展的模式，正在让位于用资本输出带动商品输出。”他说。
他说，在进入资本输出新格局后，未来中国将会深化境外能源的互利合作，加强境外高新技术行业和先进制造业投资、鼓励国内优势企业扩大境外生产经营，推进境外经贸合作区建设，支持参与境外基础设施投资，积极稳妥推进境外农业合作和服务业境外投资。
中国2014年对外直接投资（ODI）为1,160亿美元，已接近1,196亿美元的外商直接投资（FDI），若考虑中国境外企业的转投资额，中国去年首次成为资本净输出国。
随着中国对外投资政策的开放以及“一带一路”的推出，中国企业对外投资正继续呈现快速增长的势头。例如在中国国家主席习近平近日访问英国期间，中英双方签下总额400亿英镑的商业协议，包括中资企业在英建设核电站等大量投资项目。
“中国企业最大的缺陷就是缺少（海外投资）经验。”他指出，欧美企业和银行对于境外投资大多有着百年以上的商业经验，他们对当地的文化、制度、人脉和风险有着入木三分的了解。
他认为，中国企业若要积累经验，大致有两条途径，一是边干边学，二是开展全方位的国际合作。
汤森路透新发布的白皮书亦指出，目前中资企业走出去，面临的最大问题是面对复杂多变的海外投资环境，缺乏海外投资经验。例如，汤森路透ONESOURCE统计，仅2014年一年，北美地区间接税规定就有5,000处变化，而在拉美，间接税变化的个数高达17,000处。各种法律法规的变化给企业的财务和税务管理带来了巨大的挑战。
白皮书建议，中国企业“走出去”一定要充分考虑复杂的法律和经济文化环境。在投资决策和执行过程中，应预判和规避各种风险和挑战，进入新的市场时，可以多从外部获得建议和帮助。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。