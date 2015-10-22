中国企业将通过资本输出带动全球贸易生产及服务的布局--专家

路透北京10月22日 - 中国国际经济交流中心首席研究员张燕生周四指出，中国企业对外投资的政策导向重点正在发生变化，今后中国企业将通过资本输出带动全球贸易、投资、生产和服务的布局，从而培育起一批具有全球综合运作能力的跨国公司。

他在出席汤森路透《中国企业全球化的机遇和挑战》白皮书发布仪式时指出，2001年起的十年中，中国对外投资的政策导向重点是鼓励原产地多元化，鼓励中国企业建设境外基础设施，而在十二五（2011－2015年）期间，则是鼓励创建国际化的营销网络和品牌，鼓励企业重视当地民生和履行社会责任。

“过去35年中国用商品输出带动中国外贸发展的模式，正在让位于用资本输出带动商品输出。”他说。

他说，在进入资本输出新格局后，未来中国将会深化境外能源的互利合作，加强境外高新技术行业和先进制造业投资、鼓励国内优势企业扩大境外生产经营，推进境外经贸合作区建设，支持参与境外基础设施投资，积极稳妥推进境外农业合作和服务业境外投资。

中国2014年对外直接投资（ODI）为1,160亿美元，已接近1,196亿美元的外商直接投资（FDI），若考虑中国境外企业的转投资额，中国去年首次成为资本净输出国。

随着中国对外投资政策的开放以及“一带一路”的推出，中国企业对外投资正继续呈现快速增长的势头。例如在中国国家主席习近平近日访问英国期间，中英双方签下总额400亿英镑的商业协议，包括中资企业在英建设核电站等大量投资项目。

“中国企业最大的缺陷就是缺少（海外投资）经验。”他指出，欧美企业和银行对于境外投资大多有着百年以上的商业经验，他们对当地的文化、制度、人脉和风险有着入木三分的了解。

他认为，中国企业若要积累经验，大致有两条途径，一是边干边学，二是开展全方位的国际合作。

汤森路透新发布的白皮书亦指出，目前中资企业走出去，面临的最大问题是面对复杂多变的海外投资环境，缺乏海外投资经验。例如，汤森路透ONESOURCE统计，仅2014年一年，北美地区间接税规定就有5,000处变化，而在拉美，间接税变化的个数高达17,000处。各种法律法规的变化给企业的财务和税务管理带来了巨大的挑战。

白皮书建议，中国企业“走出去”一定要充分考虑复杂的法律和经济文化环境。在投资决策和执行过程中，应预判和规避各种风险和挑战，进入新的市场时，可以多从外部获得建议和帮助。（完）