中国国务院多措并举促外贸回稳向好 短期料难见明显成效（更新版）

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路透北京5月9日 - 面对中国外贸下行压力不断加大，国务院发文出台多种举措促外贸回稳向好，不过分析人士指出，众多政策更是一种姿态，指望这些政策短期内让出口有明显改善还不大可能。

中国此前已出台一些支持外贸的政策，但当前外贸低迷的原因是国际需求的下降，而不是中国出口竞争力的削弱，因此对外贸真正有效的还要看外部经济的复苏，以及人民币汇率是否能适度调整。

“短期不会有明显改善，便利化这些举措对出口企业有帮助，不过指望这些政策短期内让出口有明显改善不大可能，且也不是政策出台的初衷。”中国农业银行宏观分析师付兵涛指出。

中国国务院周一发布促进外贸回稳向好的若干意见称，当前外贸形势复杂严峻，不确定不稳定因素增多，下行压力不断加大。促进外贸回稳向好，对经济平稳运行和升级发展具有重要意义。

亦有分析师指出，当前人民币汇率略有高估，如果不能改变这样的状况，外贸就很难有明显改观。不过中国可以扩大进口，以给全球经济提供支撑，长期看也会有益于中国外贸形势。

他也提到，央行对汇率有最大的影响力，考虑到内外部因素，应该也不会让它大幅贬值。而中国作为大国，想要引导汇率去贬值也比较难，可以做的是加大汇率弹性，实现双向浮动，市场来决定价格。

中国国务院周一发布促进外贸回稳向好的若干意见称，将大力支持外贸企业融资，进一步提高贸易便利化水平，调整完善出口退税政策，支持中西部地区加工贸易发展，并实行积极的进口政策，重点支持先进设备、先进技术进口。同时充分发挥出口信用保险作用，减免规范部分涉企收费，进一步完善加工贸易政策，加大对外贸新业态的支持力度，以及加快培育外贸自主品牌等。

中国海关上周日公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。（完）

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