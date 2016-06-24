焦点：英国脱欧对中国外贸略施压 但对人民币国际化料有助力

路透北京6月24日（作者 李文科） - 英国退出欧盟已成定局，引发全球金融市场的剧烈动荡。而对于远在亚洲的中国而言，实体经济所受影响整体不大，但外贸料略承压。虽然此事不可避免将提升中国跨境资本流动和汇率的不确定性，但人民币汇率应不会大幅贬值，且中长期看，或对人民币国际化产生助力。

受访人士指出，退欧公投过程中，人民币汇率相对于其他货币而言，波幅还是比较小的，显示市场对人民币信心的增强，亦是新的人民币汇率机制的韧性表现，而从供需来看，英国脱欧还可能在未来提振国际市场对人民币资产的需求。

“‘811’后人民币波动加大，但实际波幅有限，显示了较强的稳定性。未来，各国央行对外汇储备结构进行调整，并影响到机构投资者的资产配置，对人民币资产的需求有可能进一步上升。这是有利于人民币国际化的。”中银香港高级研究员应坚称。

方正中期研究院研究员季天鹤指出，英国脱欧短期内因市场情绪影响会让人民币有所走贬，但整件事情对中国影响不大，从实体经济的角度传导讲，影响比较弱、比较缓慢。

的确，和宏观经济相比，大类资产影响更为直接，就中国层面而言，人民币汇率自然排在冲击首位。

英国退欧公投尘埃落定，民众最终选择离开欧盟。这一结果反映了他们对英国当权阶层的反对，也给了二战以来欧洲大团结努力的最大一记打击。

最终结果显示退欧阵营以近52%/48%的优势获胜，全球金融市场纷纷跳水。这一公投结果令全球金融市场受到自2008年经济危机以来最大的一次冲击，而如今情况已经不同以往：当前全球各国政策利率处在或接近零的水平，政策制定者抗击危机的手段所剩无几。

**中国实体经济影响不大，但外贸承压**

从宏观角度而言，英国脱欧对中国外贸的影响可能相对直接。首创证券研发部总经理王剑辉强调，脱欧的影响对中国经济影响不会形成明显的负面冲击，从贸易格局上来说，欧盟和英国合在一起还是分开对中国的贸易可能不会有消极变化，反而可能有积极变化，比如部分商品开拓市场可能会形成两个市场的竞争关系，从而有利于中国商品的拓展。

但招商银行资产管理部高级分析师刘东亮并不认同，在他看来，中长期而言，英国脱欧意味着英国与欧盟之间必须进行贸易、投资、金融诸多领域的协议谈判和政策重估，英国与欧盟必须重新进行定位，这对中国经济将带来潜在的不利影响。

“假如英国脱欧导致欧盟出现新一轮衰退或悲观预期，料将通过贸易和投资链条传导至中国，而欧盟为中国第一大贸易伙伴，中国外贸受到的影响将尤甚，从而加大年内经济下行压力。 ”刘东亮认为。

华泰宏观组报告亦指出，短期来看，经济层面可能受到的影响有限，更大的冲击来自资金全球流动引发的货币政策博弈，从大国博弈角度而言，中国的全球地位或有积极变化，但中国的外贸部门压力会更大。

长江宏观固收组报告指出，对于中国来说，虽然中国对英国的贸易依存度较低，但欧盟和美国经济的放缓将进一步制约中国外部需求的复苏。

**考验新的汇率机制**

考虑到中国资本账户尚未完全开放，中国金融市场一定程度上对外部冲击具有一定的屏障。在金融市场中，外汇的冲击最为直接，但专家一致认为，即使英国脱欧对金融市场的影响还会发酵，但人民币应不会出现大幅贬值趋势。

实际上，在英国脱欧公投期间观察人民币汇率的市场表现可以看出，人民币汇率的韧性仍在，虽然盘中一度令人民币汇率继续走贬，但成交稀少，显示市场对人民币新的汇率机制的信心，当然其中亦包含了对监管层引导汇率市场的可能。

“英国脱欧可能促使美联储保持观望，美元加息时点料推迟，这反而有利于减轻人民币中期贬值和资本外流压力。”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称。

他强调，海外市场避险情绪上升将促使美元、日元、美债上涨，英镑、欧元等非美货币贬值，美指的上涨将导致人民币CFETS指数和中间价面临被动贬值压力，短期走势料偏弱，有跌向6.65甚至6.68的风险，但预计央行不会允许人民币出现快速贬值，可能会通过中间价和入场干预的方式稳定汇率。

莫尼塔宏观组报告也指出，英国退欧坐实后，人民币贬值预期再度面临激化。在此情形下，央行势必再度出手干预，人民币对美元汇率仍将表现出“韧性”。

报告并指出，央行可能适当“少贬”人民币对美元中间价，同时允许人民币对一篮子货币汇率有所升值。这在一定程度上有助于缓和人民币贬值预期。也不排除央行直接干预外汇市场和加强资本管制，在此方面央行的工具箱已然充实，目前央行不仅外汇储备充足，对离岸市场的干预也更加迅捷和有效，外汇掉期操作等亦已成为抑制过度跨境资本流动的得力工具。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。

今日盘中随着英国退欧公投票数的不断公布，人民币兑美元汇率大幅震荡，日内波幅达到421点。当脱欧的结果正式公布之后，人民币一度贬至6.6285，再度刷新五年半新低。离岸人民币兑美元即期盘中一度大跌580点，至五个半月新低。

**人民币国际化有望受益**

虽然英国脱欧短期必然提振市场避险情绪，从而推升美指，对人民币汇率形成短期冲击，但中长期而言，退欧可能令国际市场重新评估人民币资产，并提振这一需求。

“ 中长期，在金融市场逐渐回归基本面后，全球大范围负利率环境，可能会使人民币成为高息货币的代表，正利差因素对人民币汇率的支持作用将有一定程度的提升。”中银香港首席经济学家鄂志寰称。

王剑辉亦指出，脱欧对人民币国际化也可能是好事，因为脱欧令国际社会对货币的需求可能更趋于多元化，为了汇率体系稳定也需要多元化，因此对人民币接纳的速度可能会有一定的加快。

九州证券全球首席经济学家邓海清亦强调，根据占优货币理论，欧盟解体后，欧元的可靠性降低，在良币驱逐劣币的机制下，人民币就有了更大的崛起机会。（完）