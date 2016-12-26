中国计划在2017年调整乙醇进口关税--交易员

路透纽约12月23日 - 交易员周五表示，中国计划在2017年调整乙醇进口税率，但不清楚将调升还是调降。他们指出，此举可能在产量创纪录高位之际，影响对美国产乙醇的需求。

中国政府在2010年把乙醇进口税率从30%降至5%，向进口乙醇打开了中国市场的大门。当时乙醇生产大国美国和巴西都在增加这种生物燃料的产量。

两位美国交易员表示，中国将在2017年取消对国内燃料企业5%的燃料乙醇进口税率，并指消息来自中国的联系人和中国财政部的一份声明。

还不清楚中国政府会如何调整该税率。目前美国乙醇行业对总统当选人特朗普就该国生物燃料行业有何计划仍不确定。

若降低进口税率，中国将继续迎来大量乙醇供应；但如果将税率调升至2010年之前的水准，则会阻碍中国的购买行动。中国已经成为美国生产商的重要市场。

一名美国交易员在谈及中国调升税率的可能性时说，这对于美国乙醇价格而言是“巨大的利空”。

此时美国乙醇生产商正处于一个充满不确定性的时期。

特朗普在竞选中对乙醇行业表示支持，却提名对生物燃料持批评态度的人士出任重要职位。而出台超过10年的“可再生燃料标准”(RFS)已帮助提振美国的可再生燃料行业。(完)