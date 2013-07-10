分析师看中国6月进出口数据

路透北京7月10日 - 中国进出口增速罕见“双降”。中国海关周三公布，6月出口同比下降3.1%，进口减少0.7%,当月贸易顺差271.3亿美元；其中出口为17个月以来首次负增长。分析师认为，出口数据低于预期，下半年外贸状况不容乐观。

主要数据:

* 6月出口同比增长-3.1%（路透预估为4%）

* 6月进口同比增长-0.7%（路透预估为增长8%）

* 6月贸易顺差271.3亿美元(路透调查中值为顺差270亿美元)

* 6月出口环比增长-4.6%，进口环比-9.3%

* 经季节调整后中国6月出口同比增长-1%，进口同比增长3.6%

* 经季节调整后中国4月出口环比增长2.1%，进口环比3.2%

* 中国上半年出口同比增长10.4%，进口增长6.7%，贸易顺差为1,079.5亿美元。

以下为分析师评论:

--荷兰国际银行驻新加坡经济分析师TIM CONDON：

哪儿的出口都不怎么好，我们不能指望中国就例外。对中国出口的最好憧憬就是对于亚洲出口的最好憧憬，也即中美两国经济增长加速的普遍预估能够成真。中国的出口今年稍早曾有出众表现，显示了韧性。这次进口疲弱部分要归因于出口，因为有大量进口是用于出口的生产。2013年GDP增长7.5%的预估与出口零增长不相违悖，所以我感觉这个目标能够实现。但风险比较偏向下档。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

数据远低于市场预期，整个出口情况比较差，外需疲软，对国内经济很不利，经济下行压力很大。整个看近期欧美日本经济数据有比较强劲的复苏，但中国数据继续下滑，出现某种背离，6月全球的PMI大多数上升，但中国较弱。有一个值得注意是，前一段时间新兴国家货币贬值，人民币却在升值，对出口影响比较大。这也是一个警醒。还有国内6月资金面偏紧，票据贴现利率上升太高，对出口企业不利。从政策方面，还是需要适当松一下。上半年来看，货币宽松大多数资金流入的是金融领域，政府投资和房地产领域，真正的实体企业资金偏紧，接下来必须让实体经济降低资金成本，如果不化解这个矛盾，后面很麻烦。之前金融领域在降低杠杆提高利率，同步效果是在伤害实体经济。对于汇率，央行可能未来还是维稳略贬更有益。

--湘财证券宏观策略部副经理 罗文波：

进出口数据与我们的预期相差不大，我们预计是基本持平，国内外需求没有多大变化，虽然美国很多经济指标超预期，但主要是资产价格和经济预期的改善，需求层面没有太大变化，欧洲也大致处于紧缩状态，对需求拉动也有限。二季度以来进出口数据都没有太大改观，加上5月出台的政策导致贸易空转受到打压，对7月份数据也不太乐观，估计该月进口增长2-3%，出口增速会略高一些。下半年主要看大宗商品价格，以及美国和欧洲经济的改善状况，未来几个月进出口增速料较当前持平或小幅上升，但由于国内经济趋势不明显，需求弹性没有国外高，进口改善的状况要弱一些。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

受海外经济放缓的影响，出口增长停顿已成定局。美国经济虽然活力明显增强，但难以发挥昔日的全球经济火车头作用；欧洲经济则仍未走出债务危机的阴影，欧债危机还在时刻威胁欧洲经济的平稳运行；新兴经济体普遍面临转型压力，经济增速也都面临下降压力。进口方面，由于大宗商品价格持续位于低位，以及加工贸易的回落，增速也在回落。受贸易条件改善的影响(主要是中国进口大宗商品价格回落)，顺差反略增加。这种进出口规模停顿的局面还将延续，但顺差也能保持200亿美元左右的较高水平，因而外贸增速可能下降，但对经济的贡献因净出口规模增长反而可能上升。

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

进口还好，季调已经回升了；但出口继续下滑确实是出乎意料的。我们曾观测中国经济的经验驱动力，结果显示资本形成和消费对GDP的解释力都一般，但净出口是具有高度因果的。也就是说，在出口好的时候经济就好，出口差的时候经济就差。今年上半年经济增长压力比较大，主要原因之一就是外需冲击所带来的连锁反应。政策一直在进行大刀阔斧的排雷动作。但在这种出口数据下，政策缓和下来的概率比较大。我们也看到最近政策口径稍微有所变化，开始担心增长下限问题了。预计下半年货币政策也会保持中性，在结构上将更为积极一些。就出口趋势来看，我们倾向于认为三季度会环比回升，一则实际有效汇率的负面影响已经累计体现了，二则美国需求复苏所带来的传导效应终将会影响中国出口。三季度经济环比企稳概率也比较大。

--渣打银行宏观经济师 李炜：

进出口数据都很差。一定程度还是受到了此前打击虚假贸易的影响。这会让市场对出口前景更加担忧。但事实上中国主要出口国的经济状况在5-6月份并未恶化，相反是有所改善的，所以我认为6月贸易数据不能真实反映出口表现，上半年出口10.4%的增速更接近中国出口的真实水平。预计监管层未来将有意放缓人民币升值步伐，至少市场预期会贬值，可能推低人民币价格。二季度由于出口增速慢于进口，净出口对GDP的贡献是负增长，令下周一公布的二季度经济数据增加更多下行风险。预计下半年出口增速的合理水平会在5-8%之间，四季度整体会企稳。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

数据比较低，应该还是受外管局打击虚假贸易影响，去年同期的基数也比较高。考虑到外管局政策的后续影响，全球经济放缓（IMF已经下调对全球经济的预估），以及人民币兑美元的升值，下半年出口仍然面临压力。不过考虑到出口开局良好，美国经济还是比较稳定，下半年出口5-6%的增速还是有的，全年应该还能维持在8%左右。现阶段人民币的走势更多取决于人民币国际化的进程，而不是简单看贸易顺差了，而国际化进程现已进入深水区，人民币走强应该是大势所趋，今年人民币兑美元的预估约在6.1。

--广发银行高级交易员 颜岩：

出口增速为负，并没有特别出乎意料。这些数据让我们认识到现在真实的贸易运行情况。PMI的新出口订单应该依然在萎缩，外需疲软；进口增速也不佳，国内总需求有限，不论是投资还是消费需求都比较弱。整个上半年，出口增长10.4%，达到目标。目前可能是今年以来最坏的时候。现在外围情况在改善，量化宽松规模很可能收缩，热钱流入规模减少。人民币升值的压力开始减缓，而且美国经济复苏势头明显，有利于未来出口增速提高。但进口这边由于国内需求有限，大宗商品等进口增长难以明显好转。总的来说贸易复苏的势头是在的，但对国内经济运行的影响有限。未来政策仍会集中在如何有效刺激国内需求方面，并且是产业政策为主，而不是货币数量和价格刺激。

--海通证券首席宏观债券分析师 姜超：

数据低于市场预期，进出口到负值，不能给予出口过高的期望，虽然美国经济持稳，但欧美经济的持稳并没有增加对海外的需求，不能指望海外。进口则反映国内经济比较低迷。可能会把下半年进出口增速明显下调，之前预计全年出口增速在10%，现在看来下半年零增长，进口增速可能在个位数。下半年经济超预期的可能性在大幅下降，从出口数据看，二季度经济还要往下走，我们预测是7.5%，下半年我们的预测是7.2%。顺差仍然比较大，从这个角度看人民币有升值压力，但另一方面，经济并不好，因而总体看人民币汇率可能持稳。

--中国国际经济交流中心 张永军：

进出口数据双双下降都超出市场预期，尤其出口的下降一方面与前期打击虚假贸易，挤出水份有关，另外也与今年以来人民币升值较快，劳动力成本上升有直接关系。进口出现同比下降与国际大宗商品价格回落有关，另外也表明中国国内需求不是太旺，这与目前整体的经济形势比较吻合。总体外贸的表现与此前的预期相差不大，都属于预料之中。

相关背景:

--新华社报导称，中国与瑞士当日在北京正式签署两国间自由贸易协定，这是中国与欧洲大陆国家达成首个自由贸易协定。

--香港政府统计处发表的数据显示，5月份香港对中国内地的黄金总出口为126,949公斤（126.949吨），按月微升0.98%；月内自中国进口的黄金总量按月则大跌60%。

--中国官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)6月均回落至低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行，汇丰新订单则连续两个月位于荣枯线下方，新出口订单尤其低迷。

(发稿 路透中文部; 审校 林高丽/曾祥进)

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