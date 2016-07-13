中国6月美元计价出口同比降4.8% 进口下降8.4%--海关

沪深证交所周一两融余额减174.3亿元 创11个月最大单日跌幅
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周一收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日减少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028.5亿元，创近三个月新低。
路透北京7月13日 - 中国海关总署周三公布，以美元计价6月出口同比下降4.8%；进口同比降8.4%，路透调查预估中值分别为下降4.1%和下降5%。
海关数据显示，6月贸易顺差为481.08亿美元，高于路透预估中值466.4亿美元。
上半年中国以美元计价出口同比下降7.7%，进口同比下降10.2%。
6月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -4.8 -4.1 -10~3 -4.1 2.8
进口(%) -8.4 -5.0 -14.5~2.4 -0.4 -6.1
贸易顺差(亿美元) 481.08 466.4 300.3~619.6 499.8 465.4
海关同时公布，中国6月以人民币计价出口同比增长1.3%，进口同比下降2.3%；当月贸易顺差3,112亿元人民币，同比扩大12.8%。上半年贸易顺差1.67万亿元人民币，同比扩大5.9%；上半年以人民币计价出口同比下降2.1%，进口同比下降4.7%。
海关在新闻稿中称，当前中国外贸发展中存在的困难依然较大，中国与东盟美国等主要贸易伙伴双边贸易均有所下降。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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