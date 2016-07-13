分析师看中国6月进出口数据（更新版）

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路透北京7月13日 - 中国海关总署周三公布，以美元计价6月出口同比下降4.8%，进口同比下降 8.4%，路透调查预估中值分别为下降4.1%和下降5%。

海关数据显示，6月贸易顺差为481.08亿美元，路透预估中值为466.4亿美元。中国1-6月以美元计价出口同比下降7.7%，进口同比下降10.2%。

主要数据：

*6月美元计价出口同比下降4.8%(路透调查预估中值为下降4.1%)

*6月美元计价进口同比下降8.4% (路透调查预估中值为下降5%)

*6月贸易顺差481.08亿美元 (路透调查预估中值为466.4亿美元)

*以人民币计价，6月出口同比增长1.3%，进口同比下降2.3%；当月贸易顺差3,112亿元人民币，同比扩大12.8%。

以下为分析师评论：

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

出口继续转弱。根据海关近期调查，67.6%的企业反映国际市场需求不足，未来劳动力成本优势减弱、全球经济低迷仍拖累我国出口。

外需依然偏弱。对美（-10.4%）、日（-3.0%）、韩（-3.6%）出口跌幅收窄，对欧盟（-3.6%）、港（-6.9%）跌幅扩大，对东盟（-4.3%）由正转负，对印度（4.2%）涨幅收窄。

进口跌幅扩大。5、6月份尽管国际市场原油、天然气价格上涨，但铁矿石、铜价格整体下跌，且人民币大幅贬值，再加上去年同期基数较高，6月进口同比增速大降至-8.4%，上半年合计同比-10.2%，显示国内经济依然偏弱。

顺差小幅回落，人民币贬值压力仍存。进出口均转差，6月顺差回落至481亿美元，而英国脱欧、欧洲银行业危机等问题引发全球市场巨震，美元、黄金强势，再考虑到国内经济低迷，人民币贬值压力仍存，但央行干预管理仍将时隐时现。

--招商证券宏观研究团队：

6月出口基本符合预期，6月美元强势、人民币走弱造成以人民币计的增速明显好于以美元计。从外围来看，6月欧美日制造业PMI纷纷反弹，整体而言发达国家需求趋于稳定，“脱欧”事件的实质性影响尚未显现；此外，在商品价格回暖、强势美元有所缓解的背景下，新兴市场汇率反弹、经济形势转好，也有助于未来的需求回暖。

6月进口与PMI进口分项有所下滑一致，不过本月进口规模与5月持平，同比大幅下滑含基数因素扰动。从CRB现货指数来看，大宗商品价格整体与上月持平，结合耗煤量、工业品高频价格数据来看，国内需求相对稳定仍对进口规模有一定支撑作用。

6月贸易顺差基本与上月持平。预计三季度贸易顺差因季节性因素将维持较高水平，这将是有利于外汇市场供求改善的因素之一。

一季度中国出口、进口同比增速分别为-10.1%、-13.5%；二季度出口、进口同比分别为-3.9%、-6.7%，已较一季度情况明显好转。展望下半年，新兴市场需求改善、人民币汇率对出口的负面影响下降、对外直接投资的带动作用将有助于出口继续改善。

--华融证券市场研究部总经理 马兹晖：

上半年进出口数据负增长主要是国际经济总体形势不佳，及中国正处于产业升级节点、加工贸易竞争力下降所致。从中国主要贸易伙伴来看，虽然美国经济总体较好，但对中国贸易吸收能力没有明显提升；欧洲不确定性因素很多，应该不会有很高的期望；日本可能会进一步推行货币扩张政策，日圆会进一步贬值，对中国出口日本不利。预计下半年贸易形势不会出现明显好转，全年进出口负增长仍是大概率事件。

不过人民币贬值还可能会使8、9月出口会好转，但难以出现前几年大幅回升态势，总体看人民币稳步缓慢贬值对出口帮助较为有限。

进口下降方面，除了国内需求不旺及国际大宗商品价格因素外，外汇管制加强对此也有影响。从2014年下半年至2015年都有虚假进口让资本流出国外，外汇管制加强缩窄了资本流出渠道。

--中航证券首席经济学家 许维鸿：

上半年的进出口是超预期的。出口问题并不大，进口下降幅度较大。

导致进口下降幅度的原因有许多，一方面反腐导致从去年开始，部分奢侈品和高端消费品的进口下降幅度较大。另一方面是因目前经济结构调整下的“去产能”、“去库存 ”，这导致经济减速，进口下降。今年上半年，民间投资速度下滑较快，时至6月，增长速度已下滑至个位数（乃至于负增长）。投资下降对进口下降的影响较大。

从国际和历史经验看，供给侧改革一般伴随着经济数据的下行，这是一种“破坏式的重建”，数据短期的下降意味着经济结构调整进程的推进。下半年，进口数据的下降意味着大宗商品进口的下降，消费品仍然会增长。英国脱欧会影响中国出口，但中国出口优势仍在，下半年出口应该会稳中有增。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

整体看，外贸发展平稳，（人民币计价）出口弱增，进口稍降，高顺差态势维持。世界经济同中国经济发展形势一样，实际上也进入了一个危机后的长期疲软复苏期，经济延续底部徘徊，风险暴露时不时要惊吓一下。受英国脱欧影响，全球经济需求增长疲软态势将延长。外需增长的疲软但平稳格局，决定了未来中国进出口的平稳态势：高顺差，大致均衡的进出口增速。高顺差实际上是中国在享受了大宗商品价格低迷的红利。

2013年后，中国事实上修正了过去十余年实行了内需型增长模式，重新回到朱镕基时代的外需型模式，偏软货币成为短期政策选择，英国脱欧，给了人民币一个乘势贬值的良机，不过这一过程已结束，人民币汇率接下来应该能维持稳定。李总理在周一的经济形势座谈会上表态：稳定政策，适度扩大总需求（这点是新提法）；习主席上周经济形势座谈会提法是“四个不变”。扩大总需求还得靠投资。不论如何，经济见底、效益回升是可期待的。

--招商银行资产管理部高级分析师 刘东亮：

6月进出口降幅双双扩大，数据比较差，应该说延续了疲软势头。进口跌幅由5月的下降0.4%大幅扩大至8.4%，而5、6月份大宗商品价格并未大幅下跌，显示内需短暂企稳后再次出现恶化势头，与二季度后国内经济动能减弱相吻合，也预示下半年经济动能不会有太多期待。

考虑到欧日经济依然低迷，英国脱欧也可能带来一系列问题的发酵，下半年中国外贸环境并不会好于上半年，预计下半年进出口继续维持跌多涨少的局面，对经济增长难以产生拉动作用。

外贸数据低迷对人民币汇率难以视为利好，但目前人民币中间价与美元指数保持较好的互动关系，这一关系尚看不到打破的局面，因此未来汇率走势更多受制于美元强弱的影响，中国主动贬值或升值的可能性都不大，考虑到美元处于强势周期，下半年人民币有逐步跌向6.80的风险。

--交通银行金融研究中心资深研究员 刘涛：

全球经济没有根本性的改变，外需没有改善，这是6月出口没有改善的重要原因。今年上半年只有3月数据好一些，其它时候都是负的。东亚的经济格局都是类似的出口依赖性，像日本、韩国等中国周边国家，基本出口都是连续十几个月的负增长。另一个因素是，去年月度基数相对于今年比较高，今年想超过去年比较困难。

出口比进口稍好一点。因为大宗商品价格1-5月企稳回升，6月回升势头不足，原油价格到50美元，继续上升的空间很小，下半年有可能进一步下滑。加上英国脱欧等全球不稳定事件增加了全球的金融风险，下半年大宗商品的价格上升乏力。

尽管有外贸稳增长措施，但今年的措施没看出有明确的实质性内容，主要是便利出口通关的举措，以前也都在做，因此边际效益不明显。

全球经济一年不如一年。对中国外贸根本拉动因素是外需，美欧都缓慢复苏，日本负增长。另外去年下半年的基数更高，下半年出口负增长可能更严重。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

整体看在预期范围内，近期人民币对一揽子货币持续贬值，对相关出口贸易有提振，进口5月已高于预期，特别是大宗商品；6月出现些下跌也很正常。

主要国家都出现进出口贸易下降，说明下降是受基本面影响，全球需求持续下降，经济内敛，对国际贸易有较大收缩作用，在此情况下，中国的人力、环保成本又都在上升，贸易改善难度很大。考虑到人民币贬值，下半年外贸将维持上半年趋势或略有好转。

尽管贸易顺差较大，但人民币贬值压力还是大，中国居民、企业对外投资都有需求，中国货币投放还是比较多，杠杆高，经济潜在下行压力大。

**相关背景**

--中国国务院副总理汪洋最新表示，面对上半年异常严峻的进出口形势，要切实把中央出台的各项支持外贸发展的政策措施落实到位，中国外贸长期向好的趋势没有改变。

--中国商务部新闻发言人沈丹阳周二表示，英国脱欧对中国企业对外投资带来一定影响，但冲击有限，国际商机仍然很多，相信中国对外投资还是会保持积极稳妥发展趋势。

--欧盟贸易执委玛姆斯托姆称，欧盟将争取与中国和其他国家进行“更多更好的”贸易。玛姆斯托姆担忧欧洲企业在中国受到不公平待遇，并称中国的自由贸易区进展有限。

--中国商务部长高虎城表示，面对“令人担忧的”保护主义抬头，全球主要国家贸易部长同意降低贸易成本，增强政策协调并增强贸易融资。

--中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河称，受世界经济增长疲软、美国加息预期、欧美等国家贸易保护措施、英国脱欧等因素影响，近期制造业外贸走势偏弱，6月制造业PMI新出口订单指数为49.6，连续三个月回落；进口指数为49.1，比上月下降0.5个百分点，连续三个月位于临界点以下。（完）