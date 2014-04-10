3月外贸双降且进口创13个月低位 二季度预计将恢复增长（更新版）

* 中国3月出口续降，进口创13个月低位

* 去年高基数拉低一季度外贸增速

* 预计二季度开始进出口将恢复增长

路透北京4月10日 -中国3月出口同比增速延续前月跌势，进口增速则降至13个月低位，综合看一季度外贸呈现放缓之势。不过分析人士认为，虽然数据逊于预期，但考虑到去年同期的高基数因素以及未来美欧经济的复苏，预计二季度进出口将恢复增长。

中国海关周四公布，今年3月出口同比下降6.6%，进口同比降11.3%，远逊于路透调查预估中值增长4%和2.4%。3月贸易顺差77.1亿美元，高于路透预估的9亿美元；一季度出口同比下降3.4%；进口增长1.6%；贸易顺差则为167.4亿美元。

海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声表示，数据表明当前中国外贸确实遇到了一些困难，但并不能因此而高估这种困难。去年一季度，中国外贸进出口中存在一些特别的因素，推高了同比基数，因此并不能就此简单的认为外贸出现了衰退。

一季度，内地对香港进出口大幅下降31.4%（按美元计价），而去年同期，内地和香港双边贸易总值增长71.2%，占内地外贸总值的11.3%。

“我认为，今年一季度我国外贸进出口同比出现下降只是暂时的、短期的。”郑跃声称，随着去年一些特别因素的影响在4月中旬之后明显减弱，从5月份起中国进出口同比将恢复增长，并进入一个较为平稳的温和增长阶段。

联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩亦表示，出口下滑受到去年贸易虚增导致的高基数影响，从周期环比来看，3月份出口上升了11个百分点，高于过去三年7%的平均水平，达到2011年3月来的最好表现。

浏览相关图表，点选链接：link.reuters.com/qyh48v

亦有分析师对3月进口下滑表示意外，西南证券研究发展中心首席研究员张仕元称，进口下降有点超预期，尽管有大宗商品价格下行的因素，但数据仍显示国内经济需求还不足，整个经济活力还是比较弱。

中国稍早公布的宏观经济先行指标均呈回落态势，3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。

但郑跃声指出，世界经济总体上呈现回暖迹象，深化改革为外贸稳定增长营造了良好的政策环境，“走出去”步伐加快，都是外贸发展的积极因素，将助推中国外贸进出口的增长，并步入一个温和增长期。

“从全年来看，只要抓住发展机遇，积极培育外贸企业综合竞争优势，我国对外贸易进出口实现7.5%的增长目标还是有可能的。”他称。

中国去年确定的进出口总额增长目标为8%，但实际增速仅有7.6%，其中出口同比增长7.9%，进口增长7.3%。（完）

(发稿 宿泱韫; 采写 路透中文部; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。