中国将加快与中东国家自贸谈判

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透北京12月30日 - 《中国日报》报导称，中国将加速与阿拉伯半岛六个国家的自由贸易谈判，明年将开始与以色列进行贸易谈判。
中国与海湾合作委员会（GCC）六国的自贸谈判始于2004年，若达成协议，将有助中国降低自该地区进口能源的成本。GCC六国包括巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋。
报导引述中国商务部国际经贸关系司司长张少刚的话称，GCC各国将中国视作其石油产品的重要市场，双方达成自贸协议将有助这些国家的产业发展。
张少刚表示，中国商务部已完成与以色列启动自贸谈判的可行性研究，希望能在未来数年达成协议。
中国今年与澳大利亚和韩国签署自贸协议，已与中国达成自贸协议的还包括哥斯达黎加、秘鲁、新西兰和东盟等。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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