中国贸易增速有所放缓 结构调整动力转换加快趋势没有改变--商务部

路透北京10月1日 - 针对世界贸易组织下调全球贸易增速，中国商务部新闻发言人周六表示，受外需不振、传统竞争优势弱化等因素影响，近年来中国外贸增速有所放缓，但仍好于世界主要经济体。金融危机以来，中国无论是在带动全球经济增长还是在推动国际贸易复苏方面一直是积极的“贡献者”。

商务部网站刊登的新闻稿称，总的来说，中国经济长期发展向好的基本面没有改变，与发达国家、发展中国家的产业互补优势没有改变，外贸结构调整动力转换加快的趋势没有改变。

根据IMF发布数据，作为世界第二大经济体，2009年至2015年，中国对全球经济增长的贡献率每年都在25%以上。近年来，在较高的发展基数上，在严峻复杂的国际环境和国内长期积累的深层次矛盾凸显的情况下，2016年上半年，中国经济增长6.7%，位居全球主要经济体前列。

“需要特别说明的是，目前中国外贸进出口的1/3左右是通过加工贸易方式实现的，也就是'两头在外'，主要取决于国际市场需求变化。由于国际市场需求长期疲弱，中国加工贸易进口已连续19个月下降，平均降幅超过10%，是拉低中国整体进口增长的重要因素。”发言人称。

从贸易额看，2015年，中国出口占全球的份额上升至13.8%。2016年前八个月，中国外贸进出口累计降幅连续6个月收窄，呈现出回稳向好的态势。

从贸易量看，WTO统计2016年上半年全球出口贸易量和进口贸易量分别增长0.7%和0.2%。同期，中国出口贸易量和进口贸易量分别增长0.6%和3%，总体好于全球平均水平。 作为全球贸易大国，近年来，中国实行积极的进口政策，不断扩大国内市场开放，不仅满足了国内经济增长和消费需求，也为稳定国际商品市场和全球贸易量做出了重要贡献。多年来，中国大宗商品进口数量持续快速增长。

2016年1-8月，原油、铁矿石、天然气、铜材、铜精矿、大豆等10类大宗商品进口数量继续保持增长势头，增速从3.1%至34.6%不等。

与此同时，中国是全球贸易保护主义的主要“受害者”。据WTO今年6月份发布的相关报告显示，2015年10月至2016年5月，二十国集团（G20）经济体实施了145项新的贸易限制措施，平均每月有近21项新措施出台，月均新措施数量为2009年WTO开始监测贸易限制措施以来的最高水平。

今年前8个月，中国共遭受来自20个国家（地区）发起的85起贸易救济调查案件，涉案金额103亿美元，案件数量上升49%，涉案金额上升94%。

9月27日，世界贸易组织（WTO）发布贸易展望报告，将2016年全球货物贸易量增速由4月份预测2.8%下调至1.7%，原因是中国、巴西等发展中经济体经济和贸易增长放缓和北美进口下降。（完）