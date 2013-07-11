中国商务部称下半年外贸形势比上半年更复杂严峻

路透北京7月11日 - 中国商务部新闻发言人姚坚周四表示，下半年中国外贸形势要比上半年更加复杂严峻，但也是促进企业竞争力提高、价值链延伸的契机。

商务部网站引述姚坚的话称，政府部门重要的是完善服务、便利企业的进出口手续，提供更好的贸易便利化的措施，帮助小微企业、支持供应链企业给小微企业搭建平台。

中国海关周三公布的数据显示，6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。路透调查预估分别为增长4%和8%。上半年出口和进口的同比增速则分别为10.4%和6.7%。6月贸易顺差为271.3亿美元，接近路透调查预估中值顺差270亿美元；上半年贸易顺差为1,079.5亿美元。

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中国海关发言人郑跃声周三表示，下半年的进出口，仍然面临着比较严峻的困难和挑战。在当前经济发展过程中，两难或多难的情况是普遍存在。

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(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)

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