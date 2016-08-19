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中国财经 | 2016年 8月 19日 星期五 11:27 BJT

中国今年出口预计还是负增长 幅度可能比去年还大--国研中心

路透北京8月19日 - 中国国务院发展研究中心副主任隆国强周五在国新办发布会上称，预计中国今年出口仍是负增长，幅度可能比去年还大。

出席同一场合的中国商务部部长助理张骥也称，中国外贸下行压力很大，但外贸基本面没有改变，前景仍然看好。

中国以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5%。7月进出口延续双降之势，均逊于市场预期，内外需偏弱以及大宗商品价格下跌是主因，鉴于全球经济增长仍乏力且贸易保护加剧，外贸仍面临严峻形势。

去年中国货物贸易进出口总值24.59万亿元人民币，比2014年下降7%。其中，出口14.14万亿元，下降1.8%；进口10.45万亿元，下降13.2%；贸易顺差3.69万亿元，扩大56.7%。（完）

(发稿 沈燕；撰写 李子木；审校 乔艳红)

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