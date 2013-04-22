海关数据显示中国3月恢复向朝鲜出口原油

路透北京4月22日 - 海关数据显示，中国3月向朝鲜出口了106,000吨原油，2月曾暂停向朝鲜供应原油。

过去几年，中国对朝鲜的原油出口通常在2月停止，市场人士关注3月出口是否如往常一样恢复。

在数周来朝鲜半岛局势越发紧张之际，如果中国继续暂停向朝鲜出口石油，可能意味着中国试图向朝鲜施压。

石油是中国援助朝鲜的商品中金额最高的商品，中国也向朝鲜提供柴油和航空煤油援助。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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