海关数据显示中国3月恢复向朝鲜出口原油

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透北京4月22日 - 海关数据显示，中国3月向朝鲜出口了106,000吨原油，2月曾暂停向朝鲜供应原油。
过去几年，中国对朝鲜的原油出口通常在2月停止，市场人士关注3月出口是否如往常一样恢复。
在数周来朝鲜半岛局势越发紧张之际，如果中国继续暂停向朝鲜出口石油，可能意味着中国试图向朝鲜施压。
石油是中国援助朝鲜的商品中金额最高的商品，中国也向朝鲜提供柴油和航空煤油援助。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。