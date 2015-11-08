中国10月以美元计出口同比下降6.9% 进口下降18.8%--海关

中国五大商业银行获准阶段性下调存款准备金率一个百分点--消息
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
路透北京11月8日 - 中国海关周日公布，10月以人民币计价出口同比下降3.6%，进口同比下降16%。上月分别为下降1.1%和17.7%。
海关并公布，当月贸易顺差3,932.2亿元人民币，上月为顺差3,762亿元。
海关发布新闻稿显示，10月外贸出口先导指数32.8，较9月下滑1.2；其中，根据网络问卷调查数据显示，当月出口经理人指数、新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别为32.5、30.8、36.9，分别较9月下滑1.2、1.9、1；而出口企业综合成本指数为28.9，较9月上升0.4。
今年1-10月，中国以人民币计价出口同比下降2%，进口下降15.2%，贸易顺差扩大75.3%至2.99万亿元。
以美元计价，10月出口同比下降6.9%，进口同比下降18.8%。路透调查预估中值分别为
下降3%和下降16%。
当月贸易顺差616.4亿美元，创出纪录新高。路透预估中值为647.5亿美元。
10月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 实际值 预估中值 区间 上月 上年同期
出口(%) -6.9 -3.0 -6.3~1.6 -3.7 11.6
进口(%) -18.8 -16.0 -23~-7.1 -20.4 4.6
贸易顺差(亿美元） 616.4 647.5 540~800 603.4 454.1（完）
浏览更多细节，请点选海关网站：www.customs.gov.cn
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
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