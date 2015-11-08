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中国财经 | 2015年 11月 9日 星期一 07:29 BJT

中国10月以美元计出口同比下降6.9% 进口下降18.8%--海关

路透北京11月8日 - 中国海关周日公布，10月以人民币计价出口同比下降3.6%，进口同比下降16%。上月分别为下降1.1%和17.7%。

海关并公布，当月贸易顺差3,932.2亿元人民币，上月为顺差3,762亿元。

海关发布新闻稿显示，10月外贸出口先导指数32.8，较9月下滑1.2；其中，根据网络问卷调查数据显示，当月出口经理人指数、新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别为32.5、30.8、36.9，分别较9月下滑1.2、1.9、1；而出口企业综合成本指数为28.9，较9月上升0.4。

今年1-10月，中国以人民币计价出口同比下降2%，进口下降15.2%，贸易顺差扩大75.3%至2.99万亿元。

以美元计价，10月出口同比下降6.9%，进口同比下降18.8%。路透调查预估中值分别为

下降3%和下降16%。

当月贸易顺差616.4亿美元，创出纪录新高。路透预估中值为647.5亿美元。

10月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 实际值 预估中值 区间 上月 上年同期

出口(%) -6.9 -3.0 -6.3~1.6 -3.7 11.6

进口(%) -18.8 -16.0 -23~-7.1 -20.4 4.6

贸易顺差(亿美元） 616.4 647.5 540~800 603.4 454.1（完）

浏览更多细节，请点选海关网站：www.customs.gov.cn

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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