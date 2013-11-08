中国10月出口回归正常进口持稳

图为上海洋山港停靠的一艘集装箱货轮。 REUTERS/Carlos Barria

* 10月出口同比增5.6%，回归正常水平

* 同期进口增7.6%逊于预期

* 外贸最坏时期已过，但未来难见惊喜

发稿 北京中文部；撰写 宿泱韫

路透北京11月8日 -随着发达经济体的逐渐复苏，中国10月出口摆脱此前的谷底，回归年内正常水平，进口则在内需支持下基本持稳，印证官方及多数市场人士此前判断，今年剩余时间里外贸将保持平稳增长。

尽管实现全年贸易目标有望，但市场对于通过出口拉动中国经济增长已不再寄予厚望，多数人士预计,未来中国出口已难见惊喜，更多目光聚焦于即将召开的中国共产党十八届三中全会带来的改革举措。

“10月出口高于预期，回到前期正常的增长轨道。”华宝信托宏观分析师聂文表示，他预计在欧洲需求企稳，美国、日本经济恢复的情况下，四季度出口还可以保持稳定的增速，约在5-7%。

招商银行研发中心宏观研究主管谢亚轩也称，四季度是传统的出口旺季，虽然欧美经济还不是特别好，但至少是在复苏，全年来看8%的贸易目标是差不多可以实现的。

中国海关周五公布，10月出口同比增长5.6%，进口增长7.6%，路透调查预估分别为增长3.2%和8.5%；贸易顺差则为311亿美元，高于路透预估的239亿美元。

今年前10个月，中国进出口总值同比增长7.6%，接近海关年初设定的2013年进出口增长目标8%。其中出口增长7.8%，进口增长7.3%；贸易顺差2,004.6亿美元，扩大12%。

虽然10月进口较上月有所回升但仍逊于市场预期，从绝对值来看，1,543亿美元的进口额为年内第三低点。

“进口中规中矩，这一点可能让市场略感失望，这证明强势的制造业主动补库存尚未形成。未来进口是否能更多受内需带动主要看三中全会之后城镇化能否如期启动了。”浙商证券宏观分析师郭磊表示。

欲浏览中国进出口及贸易顺差图表，请点选 r.reuters.com/vap54v

数据出台后，人民币兑美元即期早盘跟随中间价创近两周新高，贸易数据提振人民币盘中再度向上突破6.09关口，但之后大行购汇盘出现将汇价拉回；对中国经济敏感的澳元和新西兰元亦短暂受数据提振。

**未来难见惊喜**

尽管10月贸易数据相对持稳，但市场对中国未来外贸前景并不太乐观，不少分析师对新兴经济体存有忧虑，而欧洲央行上日降息之举也让部分人士开始担心欧元区经济问题。

国泰君安宏观分析师薛鹤翔认为，后期出口的脆弱性没有改变，从10月数据看中国对全球各市场出口分化明显，对美国出口增长8.1%，欧盟增12.7%，对新兴市场出口虽有改善但显着趋弱，还需要警惕欧元区经济回落风险。

谢亚轩也指出，随着美国经济企稳，中国的出口并没有跟着明显上升，与美国经济并非消费带动，而是库存调整的原因有关，也与新兴市场竞争激烈有关。“展望未来，出口也难见惊喜。”他称。

今年以来中国外贸月度波动剧烈，一度受跨境套利活动影响而虚增，整体而言，前三季度货物和服务净出口对GDP的增长贡献率是-1.7%，拉低GDP为-0.1个百分点。出口在三驾马车中不再扮演重要角色，与此同时，伴随着经济结构调整的进行，中国出口产品的结构也有改变。

从具体出口商品来看，机电产品出口稳步增长，前10个月同比增长7.6%，出口额超过1万亿美元，占出口总值的比例达到57.2%；而早前在中国出口中占较大比例的服装、箱包和鞋类出口总值同期仅有2,000亿美元左右。

中国银行国际金融研究所高级研究员周景彤表示，一般贸易增长还是比较快，出口产品结构和技术水平不断升级，近年来机电产品在出口中所占比重也越来越大；但加工贸易形势不是特别好，主要和国内资源要素价格、劳动力和土地等价格持续上涨，导致综合生产优势减弱所致。

“整体来看，未来几年出口形势还是比较严峻，肯定比不上之前的好时候。”他说道。(完)

(审校 曾祥进)

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