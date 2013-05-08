海外弱复苏支撑中国出口改善 惟质疑声难消

* 进出口同比增速双双超越预期

* 对数据虚高的质疑仍存，但无碍出口向好的大趋势

* 海外经济弱复苏是支撑出口的关键

* 人民币汇率料以双向波动为主

路透北京5月8日 - 中国4月出口超预期或许有助于减轻市场对经济放缓的担忧，但仍无法打消对数据虚高的质疑。不过多数分析人士认为，热钱流入因素会一直存在，支撑出口持续改善的关键还是以美国和新兴经济体为首的海外经济弱复苏，带动需求进一步改善。

他们预期，受中国海关和外管局加强审查力度影响，未来出口将向正常趋势值回归；人民币短期升值压力仍存，料以双向波动走势为主。

中国海关周三公布，4月出口同比增长14.7%，进口增长16.8%，路透调查预估分别为增长10.3%和13.9%；当月贸易顺差181.6亿美元，路透调查预估中值为顺差151亿美元。

“贸易数据延续回升势头，一方面与去年同期基数低有关，另一方面全球都在降息潮中，人民币升值预期也使得套利资金通过贸易渠道流入，推高了数据，尽管监管层已经开始加大了这方面的监管力度，”中国国际经济交流中心研究员王军称。

但他也指出，虽然4月不错的贸易数据中有上述因素，但更重要的是全球经济的复苏和国际市场需求回暖，以及中国出口商品仍具一定竞争力，这些因素是中国外贸增幅保持两位数的重要原因。

”一季度外贸对GDP的贡献已经转正，预计今年外贸对继续持续对GDP的正面拉动作用，也支持中国经济仍处温和复苏的判断，”他说。

失真的中国一季度出口数据终于引发政策性打击。外管局周日不仅收紧金融机构的外汇综合头寸下限，还要求外贸企业10日内解释清楚货物进出口和贸易收支总量不匹配的原因。

海关今日发布的新闻稿显示，今年1-4月中国与美国双边贸易总值同比增长9.4%，与东盟贸易总值增幅为18.4%。备受关注的中国内地与香港双边贸易总值期内同比增长66%，和一季度时71.2%的增速相比已经有所下降。

首创证券研究所副所长王剑辉亦认为，年初中国出口虚高的成分4月可能还是有的，但人民币升值吸引热钱通过外贸公司流入境内，这个因素一直是有的、只是程度不同而已。即使剔除掉这个因素，4月出口形势也是向好的。

“维持今年出口增长8-10%，进口增长12-15%，贸易顺差低于700亿美元的判断，”他指出，发达国家财政紧缩政策的放缓，以及全球主要经济体新一轮的货币宽松，都对外部需求的改善起到了一定作用。

对于近期持续走升的人民币汇率，交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟认为，人民币升值压力短期存在，央行政策方面可能引导双向波动。“中国经济基本面不具备大幅升值的空间，未来还会是双向波动的走势，”他说。

海关今日并公布，1-4月中国与欧盟双边贸易总值同比下降1.3%，与日本贸易总值下降8.5%。

具体到国内各省来看，广东、江苏等七个省市合计进出口占八成，1-4月广东进出口总值同比增长35.6%，远高于江苏、浙江、山东和福建（分别为1.3%、7.1%、7.8%和19.8%）。(完)

浏览更多细节，请点选海关网站（www.customs.gov.cn）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。