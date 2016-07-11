汪洋：要落实支持外贸发展措施 外贸长期向好趋势未变

路透北京7月11日 - 中国国务院副总理最新表示，面对上半年异常严峻的进出口形势，要切实把中央出台的各项支持外贸发展的政策措施落实到位，中国外贸长期向好的趋势没有改变。

新华社周日晚间援引汪洋在上海调研外贸工作称，中国进出口下行压力持续加大，与外部需求不振密切相关，也是外贸结构调整滞后等深层次矛盾长期积累的结果。

“当前，外贸传统动能仍有较大的提升空间，新的动能成长势头明显加快，外贸长期向好的趋势没有改变。”汪洋表示，要大力推进结构调整和转型升级，加快形成以技术、质量、服务、品牌为核心的外贸竞争新优势。

汪洋强调，要积极支持跨境电子商务等新型业态发展，创新和完善相关监管政策，培育外贸新的增长点。要鼓励企业培育自主品牌和营销网络，提高出口产品的质量、档次和附加值，走优质优价之路。

此外，还要继续推动加工贸易转型升级，引导加工贸易向中西部地区转移、向产业链两端延伸。要扩大现代服务业对外开放，大力发展服务贸易，培育一批有竞争力的服务出口产业。要加大政策落实力度，加强督促检查，为外贸企业克服困难松绑减负。

路透综合33家机构预测中值结果显示，本周三将公布的中国6月出口将延续上月负增长的走势，降幅与上月持平。因当月全球经济不确定性增强，外需不振，且去年6月出口基数较高，也决定了出口改善的余地有限。（完）