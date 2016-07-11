汪洋：要落实支持外贸发展措施 外贸长期向好趋势未变

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月11日 - 中国国务院副总理最新表示，面对上半年异常严峻的进出口形势，要切实把中央出台的各项支持外贸发展的政策措施落实到位，中国外贸长期向好的趋势没有改变。
新华社周日晚间援引汪洋在上海调研外贸工作称，中国进出口下行压力持续加大，与外部需求不振密切相关，也是外贸结构调整滞后等深层次矛盾长期积累的结果。
“当前，外贸传统动能仍有较大的提升空间，新的动能成长势头明显加快，外贸长期向好的趋势没有改变。”汪洋表示，要大力推进结构调整和转型升级，加快形成以技术、质量、服务、品牌为核心的外贸竞争新优势。
汪洋强调，要积极支持跨境电子商务等新型业态发展，创新和完善相关监管政策，培育外贸新的增长点。要鼓励企业培育自主品牌和营销网络，提高出口产品的质量、档次和附加值，走优质优价之路。
此外，还要继续推动加工贸易转型升级，引导加工贸易向中西部地区转移、向产业链两端延伸。要扩大现代服务业对外开放，大力发展服务贸易，培育一批有竞争力的服务出口产业。要加大政策落实力度，加强督促检查，为外贸企业克服困难松绑减负。
路透综合33家机构预测中值结果显示，本周三将公布的中国6月出口将延续上月负增长的走势，降幅与上月持平。因当月全球经济不确定性增强，外需不振，且去年6月出口基数较高，也决定了出口改善的余地有限。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。