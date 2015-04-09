数据观测：中国3月出口增速料明显回落进口降幅收窄 贸易顺差仍高企

调查结果:

指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

出口(%) 12.0 0~23.5 48.3 -6.6 17

进口(%) -11.7 -21.1~-1.3 -20.5 -11.3 16

贸易顺差(亿美元) 453.5 161.0~749.1 606.19 77.1 18

--数据要点：

路透综合逾15家机构预测中值结果显示，季节性因素与外围经济未见明显起色，叠加3月人民币汇率走升，或令中国3月出口同比增速较上月明显回落；而进口受低基数影响及波罗的海乾散货指数（BDI）企稳回升带动，同比跌幅或收窄；当月贸易顺差预计仍会高企。

兴业银行认为，今年春节相对较晚将拖累3月出口读数，但因去年同期基数异常低，3月出口同比读数虽较2月大幅减速，但仍将呈现12.5%左右的较快增长；另一方面，进口可能有所改善，因波罗的海乾散货指数（BDI）2月中旬企稳反弹，且3月均值已较2月均值反弹。

“美国经济持续复苏，有助于中国出口形势的改善。2月汇丰PMI初值新出口订单为48.3，是一年以来的低点，预示3月出口从总金额水平上难见起色，出口增速仍然较高主要受到低基数的影响。”招商证券在研报中称。

不过招商证券预计进口需求有限，因国内经济形势不佳，且原油等大宗商品价格大幅下跌将继续冲击国内进口增速。

瑞银指出，历史经验显示春节之后贸易数据波动一般较大，估计3月出口同比增速可能从1-2月的15%放缓至8.7%；相比之下，实际进口量可能仍受制于疲弱的内需，不过去年同期基数较低、国际大宗商品价格企稳可能有助于3月进口金额同比跌幅收窄至13%。

中国国务院总理李克强在两会（全国人大和政协会议）期间称，今年实施更加积极的进口政策，扩大先进技术、关键设备、重要零部件等进口，并加快实施走出去战略，拓宽外汇储备运用渠道。

中国商务部部长高虎城在两会期间表示，尽管去年没有完成全年外贸增长目标，但对今年完成6%左右的增速目标有信心；而根据先行指标测算，中国3月进出口会转为正增长。

商务部新闻发言人沈丹阳3月亦称，扩大进口仍是今年外贸政策的主要着力点之一，年内会进一步加大力度落实扩大进口和维持贸易平衡的相关措施。

中国国家外汇管理局3月底公布的2014年国际收支报告所附专栏文章称，国内“海淘”日渐盛行使得跨境电子商务成为中国对外贸易的新增长点，外汇支付业务试点中个人跨境网购支出超过15亿美元，占总收支额的88.5%。预计2015年经常项目仍将呈现顺差，外贸进出口顺差将有所增加，服务贸易和投资收益逆差将保持较高水平。

以下为本次路透调查结果：

机构 出口 进口 贸易顺差

（同比%） （同比%） （亿美元）

华侨银行 10.0 -10.5 420.0

华创证券 19.3 -21.1 749.1

光大证券 10.0 -8.0 380.0

申万宏源（原申万） 17.3 -1.7 400.2

申万宏源（原宏源） ~ ~ 491.5

中信证券 14.7 -5.0 410.9

招商证券 20.6 -7.4 550.0

中金公司 8.0 -15.0 460.0

交通银行 12.0 -15.0 525.0

美国银行 8.0 -12.8 423.0

瑞银集团 8.7 -13.0 438.0

兴业银行 12.5 ~ 450.0

华融证券 3.0 -10.0 300.0

高盛集团 0.0 -5.0 161.0

ING金融市场 20.0 -13.0 636.0

上海证券 23.5 -1.3 500.0

法国兴业银行 8.0 -15.0 457.0

交银国际（亚洲） 14.0 -13.0 520.0

注：～为数据无法提供。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)

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