数据观测：中国外需疲弱4月出口料再转为负增长 进口降幅续收窄

--调查结果: 指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -0.1 -15.0~10.0 11.5 -6.4 38

进口(%) -5.0 -10.0~5.1 -7.6 -16.2 38

贸易顺差(亿美元) 400 200~601 298.6 341.3 37

--数据要点：

路透综合38家机构预测中值结果显示，中国4月出口同比增速将大幅回落，并再度呈现负增长，因当月主要贸易国PMI均有所下滑，外需依旧疲弱。

中国4月进口同比降幅则料继续收窄。当月大宗商品价格继续上涨，以及国内房地产和工业活动复苏，均对进口有一定提振；加上去年基数较低，有助于进口跌幅进一步收窄。

“4月PMI显示，新出口订单和进口指数双双回落，短期贸易形势依旧不乐观。”华创证券宏观团队最新报告称。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)上周日联合公布，4月官方制造业采购经理人指数(PMI)微降至50.1，低于路透调查预估中值50.4，以及上月的50.2。

华创报告并指出，从主要贸易国的PMI指数来看，日本大幅萎缩，欧元区和美国也双双回落，外需依旧疲软，预计4月出口同比将再次转为下跌；进口方面，部分大宗商品进口改善，价格回升也会推升进口名义值，预计进口同比将小幅收窄。

招商证券宏观团队报告也指出，3月出口增速因基数低而处于高位，因此应谨防4月数据较3月大幅下滑对市场的负面冲击；进口方面，4月大宗商品价格的明显上升，以及国内投资对内需的边际带动，均对进口有一定提振。

受低基数以及全球经济回暖支持，中国3月出口同比涨幅11.5%,远超市场预期，创下13个月新高；而进口同比跌幅也大幅缩窄，在大宗商品价格回升和国内投资加速带动下，由补库存周期推动的进口复苏有望延续。

中国商务部新闻发言人沈丹阳此前表示，3月出口反弹主要是因为春节带来的季节性因素和去年同期基数偏低，调研显示逾半数企业认为外贸形势更加严峻，全年外贸形势依然不容乐观，外需持续低迷的情况没有根本改善。

另外，由于4月人民币对美元小幅升值，人民币贬值预期继续淡化，综合21家机构调查显示，4月中国外汇储备料小幅下降100亿美元至3.20万亿美元。（完）