中国外贸今年下行压力仍大 出口降幅料较去年扩大（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京8月19日 - 外需疲弱，加上传统竞争力优势正面临综合成本上升的挤压，令中国今年外贸形势依然严竣。中国国务院发展研究中心副主任隆国强周五在国新办发布会上预计，中国今年出口仍是负增长，幅度可能比去年还大。
他认为，在全球需求都疲弱的前提下，贸易保护主义也在抬头，针对中国出口产品的各种反倾销举措也不断出台，都让中国外贸形势面临严竣考验。
“传统优势出口产业受挤压，新的在培育，外贸产业正处于青黄不接的时候，同时外部环境的不确定因素在增加，但外需的疲弱却是确定的，内外因素叠加都影响到中国的外贸，”隆国强称。
他分析指出，影响出口的主要取决于两方面的因素，一个是外需市场，一个是自身竞争力，目前中国仍是依靠劳动力密集型的传统出口产业，受融资成本和劳动力成本上升等多种因素挤压，传统行业的出口优势在削减，而靠质量、靠品牌形成新竞争力的优势还没有形成。
去年中国货物贸易进出口总值24.59万亿元人民币，比2014年下降7%。其中，出口14.14万亿元，下降1.8%；进口10.45万亿元，下降13.2%；贸易顺差3.69万亿元，扩大56.7%。
至于进口方面，出席同一场合的中国商务部部长助理张骥也称，虽然国内消费相对平稳，但1-7月的投资却在下降，加之受国际大宗商品价格回落影响，中国国内正在进行供给侧结构性改革，实行“三去一降一补”等，均会影响到内需。
但他提到，虽然中国外贸下行压力很大，但外贸基本面没有改变，前景仍然看好。
中国以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5%。7月进出口延续双降之势，均逊于市场预期，内外需偏弱以及大宗商品价格下跌是主因，鉴于全球经济增长仍乏力且贸易保护加剧，外贸仍面临严峻形势。（完）
(发稿 沈燕；审校 乔艳红)
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