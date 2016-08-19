中国外贸今年下行压力仍大 出口降幅料较去年扩大（更新版）

(新增更多细节)

路透北京8月19日 - 外需疲弱，加上传统竞争力优势正面临综合成本上升的挤压，令中国今年外贸形势依然严竣。中国国务院发展研究中心副主任隆国强周五在国新办发布会上预计，中国今年出口仍是负增长，幅度可能比去年还大。

他认为，在全球需求都疲弱的前提下，贸易保护主义也在抬头，针对中国出口产品的各种反倾销举措也不断出台，都让中国外贸形势面临严竣考验。

“传统优势出口产业受挤压，新的在培育，外贸产业正处于青黄不接的时候，同时外部环境的不确定因素在增加，但外需的疲弱却是确定的，内外因素叠加都影响到中国的外贸，”隆国强称。

他分析指出，影响出口的主要取决于两方面的因素，一个是外需市场，一个是自身竞争力，目前中国仍是依靠劳动力密集型的传统出口产业，受融资成本和劳动力成本上升等多种因素挤压，传统行业的出口优势在削减，而靠质量、靠品牌形成新竞争力的优势还没有形成。

去年中国货物贸易进出口总值24.59万亿元人民币，比2014年下降7%。其中，出口14.14万亿元，下降1.8%；进口10.45万亿元，下降13.2%；贸易顺差3.69万亿元，扩大56.7%。

至于进口方面，出席同一场合的中国商务部部长助理张骥也称，虽然国内消费相对平稳，但1-7月的投资却在下降，加之受国际大宗商品价格回落影响，中国国内正在进行供给侧结构性改革，实行“三去一降一补”等，均会影响到内需。

但他提到，虽然中国外贸下行压力很大，但外贸基本面没有改变，前景仍然看好。

中国以美元计价7月出口同比下降4.4%，进口同比下降12.5%。7月进出口延续双降之势，均逊于市场预期，内外需偏弱以及大宗商品价格下跌是主因，鉴于全球经济增长仍乏力且贸易保护加剧，外贸仍面临严峻形势。（完）