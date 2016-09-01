若中国不开放市场 恐面临保护主义抬头风险--中国欧盟商会

路透北京9月1日 - 中国欧盟商会周四警告称，除非中国以更快的速度向外资开放市场，否则会面临贸易保护主义抬头的风险。该商会称，中国当前对外资企业不平衡的准入情况“从政治角度而言不可持续”。

中国欧盟商会在年度报告中称，中国经济改革进程“令人十分失望”。此时中国正准备在本周末主办20国集团(G20)峰会。

中国希望借助9月4-5日在杭州召开的G20峰会，来提出全球经济增长的全面策略。不过对贸易保护主义等问题的担忧，可能会给会谈蒙上阴影。

澳洲拒绝了中国企业竞标该国规模为100亿澳元(77亿美元)的电网项目，英国则决定重新评估中资企业参与投资的一个造价为240亿美元的核电项目。中国对此感到恼怒，称这带有保护主义和偏执的意味。

但行业组织及西方国家官员表示，外资企业在中国金融服务、医疗保健和物流等行业受到的限制，通常远大于中资企业在海外面临的限制。

“这种不平衡的局面，从政治角度而言不可持续，而且为了自身利益考虑，中国应当通过开放市场和允许欧洲企业为其经济做出更大贡献来进行交换，”该商会称，并表示如果中国想避免跌入中等收入陷阱，那就需要这么做。

该商会主席Joerg Wuttke称，由于中国开放市场进展缓慢，他担心贸易保护主义情绪正在欧洲官员中间滋生。

“我们担心中国可能释放出贸易保护主义势力，这是我们谁也不想看到的情况，”Wuttke在报告发布前对记者说。

中国官员称，中国提供了公平公开的市场环境，外资企业从中国持续数十年的经济增长中受益良多。(完)