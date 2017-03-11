“逆全球化”思潮和贸易保护主义的倾向有所抬头--中国工信部长

路透北京3月11日 - 中国工业与信息化部部长苗圩周六称，中国还是一个发展中国家，对于先进技术和产品有着巨大的需求，但目前发达国家在一些技术和产品对中国还实行严格限制出口，“逆全球化”的思潮和贸易保护主义的倾向也有所抬头，而中国政府历来是反对这种做法的。

工信部部长苗圩等就推进实施中国制造2025在两会期间答记者问称，制定实施“中国制造2025”的根本目的也是在加快推进中国的工业转型升级，来满足国内市场对中国各种装备、各种工业产品方面的需求。下一步还将着手缓解小微企业融资难问题。

“有些设备和有些产品，西方对我们还是禁运的，中国市场上又有急需的，如果我们不做，何以说满足经济的发展，何以说满足人民群众的民生需求，何以谈到保护我们国家的国防安全。”苗圩称。

“中国制造2025”文件的制定和近两年的实施过程中，始终坚持市场主导、政府引导的原则。未来我们还要继续坚持市场化的改革方向，这也是制定“中国制造2025”及相关政策的出发点。

他并称，“中国制造2025”在实施过程中，一些行业确实出现了低水平的重复建设问题。但现在研究确定了一个在各个细分领域里重点优势的产业名单目录，尝试用这种方式，让各省市找出自己的优势所在，集中力量支持这些优势产业、优势企业，从而避免低水平重复建设，实现差异化发展格局。

工信部副部长辛国斌也提到，关于机器人产业存在重复建设的问题，已经引起了高度重视。现在按照“中国制造2025”的总体部署和要求，制定了分省市的差别化实施指南。还有通过制定工业机器人的行业准入条件，提高准入门槛等一系列的政策，落实推进各地科学发展、理性发展。

下一步，工信部将在防止行业无序扩张，规范行业发展方面加强规划引领，尽快制定实施工业机器人的行业规范公告管理办法，进一步提高准入门槛，规范市场竞争秩序，并加快完善检测认证平台，做好行业标准制修订工作，进一步促进机器人及关键零部件认证和评价体系的完善。

2016年，中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3%，产业规模日益扩大。

**下一步着手缓解小微融资难问题**

苗圩提到，小微企业融资贵的问题去年得到了一定的缓解，但是融资难的问题仍然还很突出。由于对小微企业的贷款金融风险高、贷前调查和贷后管理成本都相对较高，综合回报率也比较低，加之受到贷款规模限制和市场环境变化等因素影响，所以商业银行对小微企业的贷款仍然是持一个比较慎重的态度。

另一方面，由于小微企业所具有的资产的抵押物和信誉都还不够，急需担保体系的建设，且小微企业也存在着抗风险能力比较弱、财务核算不规范、企业主个人信息不透明等方面的问题，还达不到金融监管部门所提出的对企业融资门槛的要求。

针对这些情况，下一步，将会同人民银行开展小微企业应收账款融资的三年专项行动，引导大企业积极如实地确认对小微企业欠款的数额，便利小微企业对应收账款进行融资；配合财政部研究加快担保体系建设，引导各方面建立担保公司为小微企业贷款提供信用担保，并且推进落实担保公司有关准备金税前扣除政策和免征增值税政策。

他强调，还要进一步发挥现有国家中小企业发展基金的作用，引导和带动社会资本，共同支持处于种子期、初创期成长型中小企业的发展。

针对两岸合作方面，苗圩指出，两岸之间产业有竞争性，但是更多的还是互补性。台湾在一些细分领域中，产业还是有很大的优势。

“当然，我们希望开放将来是双向的，不是单向的。我们既鼓励和支持台资企业继续到大陆来发展，同时台湾也应该对大陆企业进入台湾，持一个更开放的态度。”他称，两岸之间产业携起手来发展，对两岸经济都是有好处的。（完）