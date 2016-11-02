中国商务部报告称四季度进出口下行压力依然较大 进口增速仍将低位运行

路透北京11月2日 - 中国商务部周三发布报告称，当前中国外贸发展面临的形势依然复杂严峻，再加上去年同期基数偏高，预计四季度进出口下行压力依然较大；出口受圣诞、元旦等假期集中出货带动，有望继续保持回稳向好，进口增速总体预计仍将在低位运行。

商务部网站发布的中国对外贸易形势2016年秋季报告并称，综合考虑，今年进出口有望实现回稳向好；明年外贸发展面临的形势依然严峻复杂，但长期向好的基本面没有变。

中国以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%，前三季度以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降8.2%。（完）