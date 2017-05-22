RCEP参与国出现歧见 年底前能否完成协商令人存疑

路透河内5月22日 - 对于中国力推的自由贸易协定，亚洲国家之间的歧见在周一会谈中浮上台面，令人质疑是否能达成在年底前完成协商的目标。

区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)将打造一个拥有超过35亿人口的自由贸易区，将中国、印度、日本、韩国、澳洲、新西兰以及东南亚国家兜在一起。

RECP的协商自2012年展开，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，令相关协商获得了新的动能。

但参与协商的多位官员表示，年底前完成讨论阶段的目标可能难以达成，因对于多个议题存在歧见。他们指出，尤其是印度不愿意放弃关税。

“他们担心大幅取消关税会削减收入并削弱自身竞争地位，尤其是与中国竞争，”一位官员称。出于谈判未公开，这位官员不愿具名。

另一位官员也表示，在周一的部长级协商中，印度立场构成最大挑战。

RCEP的主要关注点是降低关税，不过关税降至零的产品不像TPP协议那样多。

RCEP对服务业及数字经济的覆盖不及TPP，而且缺乏对劳工权利及环境的保护。另外，尽管RECP可能会有关于提高迁徙自由的条款，但这也是可能导致协商陷入僵局的棘手议题之一。

“我们正在取得进展，但还有很长一段路要走，”新西兰贸易部长Todd McClay告诉路透，“现在对设法达成高质量结果出现一股重新燃起的企图心。但要在年底前完成，将需要很多辛苦付出。”

TPP11国贸易图表：tmsnrt.rs/2r8anHU

RCEP贸易图表：tmsnrt.rs/2qGbsoX

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