中国为稳增长确定加强进口政策措施 资源税改革亦提速

路透北京9月29日 - 为改变中国进口疲弱，确保稳增长目标的实现，中国周一召开的国务院常务会议明确加强进口的政策措施，促进扩大对外开放，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口等。

会议同时决定自今年12月1日起在全国将煤炭资源税由从量计征改为从价计征，税率由省级政府在规定幅度内确定。将资源税改革又推进一步。

”煤炭资源税改革是深化财税体制改革的重要内容和既定任务。目前中国原油、天然气资源税改革已全面实施，实行煤炭资源税改革，完善资源产品价格形成机制，既能让资源地区受益，推进区域协调发展，通过减少名目繁多的收费，增强企业发展后劲，也可促进煤炭资源合理开采利用。“会议称。

要立即着手清理涉煤收费基金，停止征收煤炭价格调节基金，取消原生矿产品生态补偿费、煤炭资源地方经济发展费等，取缔省以下地方政府违规设立的涉煤收费基金，严肃查处违规收费行为，确保不增加煤炭企业总体负担。

2010年以来，中国启动新一轮资源税改革，大方向就是由从量改为从价计征。当年6月1日率先在新疆实行原油、天然气资源税从价计征，税率为5%.同年12月1日，资源税改革试点扩大到内蒙古、甘肃、四川、青海、贵州、宁夏等12个西部省区，但一直没有将煤炭资源纳入。

稍早中国财政部长楼继伟在谈到财税改革时明确指出，改革重点锁定六大税种，包括增值税、消费税、资源税、环境保护税、房地产税、个人所得税。

**确定加强进口政策，提振内需**

中国8月份不佳的经济数据显示经济下行压力加大，尤其是进口持续疲弱，昭显内需不足，经济增长乏力的现实。对此，国务院会议明确提出实施积极的进口促进战略，加强技术、产品和服务进口，有利于实现外贸平衡发展。

会议确定，鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口，调整《鼓励进口技术和产品目录》；支持金融和融资租赁企业开展进口设备融资租赁业务；完善科教和科技开发用品进口税收政策，扩大研发设计、节能环保、环境服务等高端生产性服务进口。

同时要稳定国内需要的资源进口，合理增加与群众生活密切相关的牛羊肉、水产品等一般消费品进口；推动进口管理便利化。

相较中国出口的平稳增长，今年以来进口降幅明显，3月份进口降幅曾达11.3%，7月和8月更是连续两个月下降，分别为1.6%和2.4%。

浏览中国月度外贸增速及顺差图表： link.reuters.com/jef62w

会议强调进一步加强和创新审计工作，把审计范围扩大到国家重大政策措施落实、重大项目落地、简政放权推进等方面，推动解决财政资金沉淀问题。

同时要加强重点审计，及时发现财政金融、国有资产、能源资源、民生和环境保护等领域的薄弱环节、风险隐患，特别是重大违法违纪案件线索，维护财经纪律，完善防范机制，并加大对依法行政情况的审计力度，维护市场秩序和公平正义。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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