李克强称光伏争端涉及中国重大经济利益

西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室 推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透上海6月4日 - 中国国务院总理李克强对欧盟委员会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)表示，中欧关于太阳能面板的贸易争端涉及中国“重大经济利益”，如果处理不好，可能会影响到中欧大局。
新华社周二报道称，李克强在周一晚间与巴罗佐的通话中表示，中国政府高度关注当前中欧关于光伏产品的贸易争端。
报道援引李克强的话称，中国坚决反对贸易保护主义和滥用贸易救济措施，坚决维护中国的利益。李克强表示希望通过双边对话磋商解决贸易争端。
欧盟委员会指控中国以低于成本的价格在欧洲市场倾销太阳能面板，并有意征收惩罚性关税。
李克强上月曾批评欧盟对中国太阳能和电信设备采取的贸易措施，称惩罚性关税损人不利己。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。
路透香港4月11日 - 中国大型券商--国泰君安H股周二首日挂牌，盘中股价变动不大；公司高管称，将加快国际化发展。