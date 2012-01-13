（更正）中国贸易顺差缩窄 难解全球贸易不平衡(1月11日)

(更正:因译文有误,内文倒数第四段应改为"到今年底时,成熟经济体整体的政府预算收支差值/GDP之比,距离可以稳定债务/GDP之比的水准还会差五个百分点",非"若不将债务与GDP之比稳定在一个数值上,则政府预算盈余与GDP之比今年年底还会下滑五个百分点")

* 中国贸易顺差较峰值时缩窄一半

* 随着全球经济放缓,贸易顺差料进一步缩窄

* 全球仍为财政不平衡焦虑

撰稿 全球经济记者魏伦 编译 李春喜

路透伦敦1月10日电---全球经济最大的不平衡之一,不久可能将成为往事,因为中国巨大的贸易顺差正在缩窄.

但也不要对此高兴得过了头.

如果根据"过度储蓄"的理论,中国出口国内的过度储蓄帮助推低西方国家的利率,尤其是助长了美国的过度消费,那麽顺差缩窄应当能帮助巩固全球经济根基.

"这支持了我们的观点,即随着发达市场增长疲弱,而中国需求旺盛,全球经济正在恢复平衡,"巴克莱资本驻香港分析师在研究报告中写道.

他们所指的是中国周二公布的贸易数据,数据显示中国去年贸易顺差由2010年的1,830亿美元萎缩至1,550亿美元.

贸易顺差在国内生产总值(GDP)的占比也由2010年的3.1%降至2.1%,而在2007年最高时曾达到7.3%.

法国巴黎银行驻北京分析师Jacqueline Rong预计,2012年贸易顺差将进一步降至GDP的1.2%.大和证券预计今年的贸易顺差为1,180亿美元,而瑞穗预测的数字为1,130亿美元.

美银美林驻香港分析师陆挺预计,2012年中国贸易顺差最低可能降至410亿美元--与2008年纪录高位的2,960亿美元相比是小巫见大巫.当年的巨额贸易顺差引发美国要求中国加速人民币升值,否则将面临激怒美国国会的危险.

事实上,部分分析师甚至认为中国不久将出现贸易逆差.如果这听起来令人难以置信,那麽看看日本,根据摩根大通的预测,日本去年有可能出现自1963年以来的首个贸易逆差.

**喜忧参半**

伦敦咨询公司Capital Economics的Mark Williams表示,随着贸易顺差回落,如果中国对全球其他国家转变为净进口,这将有利於全球经济再平衡.

但令他担忧的是,去年中国24.9%的进口增长主要用於扩大本已热络的投资,这又引发新扩容的产能如何找到产品买家的问题.

除了内需不太可能强劲之外,Williams还对两个可能不好的结果表示担忧.

"一个可能是,中国竭尽全力获得市场份额,因此将放缓人民币升值,并继续向中国企业提供低廉信贷,使他们能够以低价胜过外国制造商...这个结果将招致贸易保护主义,"他表示.

"另一个可能是,中国接受它需要经历一个痛苦的结构性调整这个事实,而这个过程中会有许多公司破产,"他补充说.

卡耐基国际和平基金会分析师Uri Dadush则表示,他不太担心中国工厂产能急剧扩大.

这位前世界银行官员称,"中国的许多投资流入基础设施和打造服务国内的经济方面,怎麽想也并全都进入出口和制造行业".

此外,中国贸易顺差缩窄之後,全球的关注点将转向其他贸易顺差巨大的国家,包括德国、荷兰、瑞士和瑞典.

但Dadush也同意,中国贸易顺差缩窄也绝非是简单的好消息,虽然数据的确反映出中国国内需求富有韧性.

"最近几个月中国出口表现的不如预期,部分方面折射出美国和欧洲大幅放缓的影响,"Dadush表示.

难题在於,由於西方国家仍在疲於应对过多的赤字和债务问题,分析师看不到在2011年吹缓全球经济成长的顶头风,有丝毫止歇迹象.

**债务负担**

根据摩根大通分析师的计算,自2006年以来发达经济体公共债务与GDP之比飙升逾30个百分点,目前已经远远高出部分人士认为会危害经济增长和债务可持续性的水平.

"尽管发达国家将普遍采取财政紧缩措施,但美国、欧元区、日本和英国的债务与GDP之比仍处於上升势头,"他们在报告中写道.

摩根大通估计,到今年底时,成熟经济体整体的政府预算收支差值/GDP之比,距离可以稳定债务/GDP之比的水准还会差五个百分点.

而严格的执行撙节措施及其带来的结果必将打击经济增长.葡萄牙央行周二表示,作为国际救援条件的撙节措施,将导致该国经济在今年萎缩3.1%.

简而言之,中国的贸易顺差可能缩窄,但又会出现其他方面的不平衡,这些都是以往过度行为和政策错误的後遗症.

"毫无疑问,财政整固将在未来数年成为发达市场经济活动的沉重负担,并且也会损及全球经济,"摩根大通表示.(完)

--译文审校 田建华

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。