商务部：中日韩今年将举行三轮自贸区谈判

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京3月19日（记者 王兰/Nick Edwards） - 中国商务部周二称，中国今年将与日本和韩国举行三轮自贸区谈判，同时将加快与其他贸易伙伴的谈判。
商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上称，中日韩自贸区第一轮谈判将于2013年3月26-28日在韩国首尔举行，后两轮分别在中国和日本举行。
分析人士认为，中日韩自贸区谈判是中国政府推出的双管齐下的举措，不仅可以与日本接触，还可应对美国战略重心向亚洲的转移。受东海岛屿主权争端影响，中日外交关系近期变得紧张。
日本首相安倍晋三上周表示，日本将寻求加入美国牵头的跨太平洋伙伴关系协议（TPP）谈判。
日本若加入TPP谈判，将为达成涵盖全球近40%经济产值的最终协议创造条件，但却会令中国在这一进程中陷入孤立境地。
“我们将保持与各方的沟通与交流，深入分析上述谈判的影响。同时，大家也知道，我国将会加快自己的自由贸易区战略，”沈丹阳说道。
“我们一贯认为，世界各经济体都有权利根据自身国情和发展水平选择参与适合自己的经济一体化的路径，我们对所有致力于实现区域经济一体化目标的合作都持开放和包容的态度。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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