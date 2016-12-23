中国明年起部分调整进出口关税 鼓励先进设备关键零部件进口--财政部

路透北京12月23日 - 中国财政部称，自2017年1月1日起将对进出口关税进行部分调整，将继续鼓励国内亟需的先进设备、关键零部件和能源原材料进口，以进口暂定税率方式降低集成电路测试分选设备、飞机用液压作动器、高分辨率硬盘式数字电影放映机零件、热裂解炉、天然软木塞等商品的进口关税。

财政部网站周五刊登的新闻稿并称，为丰富国内消费者的购物选择，还将降低金枪鱼、北极虾、蔓越橘等特色食品和雕塑品原件等文化消费品的进口关税；同时，还会降低生产抗癌药所需的红豆杉皮和枝叶、治疗糖尿病药所需阿卡波糖水合物的进口关税。

此外，2017年还将取消氮肥、磷肥和天然石墨等商品的出口关税，适当降低三元复合肥、钢坯、硅铁等商品的出口关税。

新闻稿并称，2017年将继续对原产于25个国家或地区的部分进口商品实施协定税率，其中需进一步降税的有中国与韩国、澳大利亚、新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、巴基斯坦的自贸协定；商品范围和税率水平均维持不变的有中国与新加坡、东盟、智利的自贸协定，以及亚太贸易协定。

同时，内地分别与港澳的更紧密经贸安排（CEPA）将适当增加实施零关税的商品范围，海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）的商品范围和税率维持不变。

此外，中国已于2016年9月15日实施了部分信息技术产品的最惠国税率首次降税，2017年上半年将继续实施，2017年7月1日起将实施第二次降税，共涉及280多项商品。降税商品主要包括信息通信产品、半导体及其生产设备、视听产品、医疗器械、仪器仪表等。

新闻稿称，2017年还将继续以进口暂定税率方式执行APEC环境产品降税承诺，并继续给予有关最不发达国家零关税待遇。（完）

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