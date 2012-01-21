中国商务部称“严重关切”美国对中国风塔产品发起的“双反”调查

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透北京1月21日电---中国商务部周六发表声明,就美国对中国风塔产品发起双反调查表示"严重关切".
美国时间1月18日,美国商务部宣布对中国输美应用级风塔发起反倾销和反补贴调查,这是美方针对中国清洁能源产品发起的第二起"双反"调查.
"中美在新能源产业领域互有需求，互利合作.美方此举不利於中美新能源领域的进一步合作,也损害美国产业自身利益,更不符合全球共同应对气候变化和能源安全挑战的大趋势,"中国商务部网站刊登的新闻稿称,
商务部进出口公平贸易局负责人指出,中方希望美方尊重相关法律和事实,信守20国集团戛纳峰会关於各国避免出台新的贸易保护主义措施的承诺,避免采取伤害中美经贸关系和美国自身利益的做法.
美国商务部一名官员此前在12月下旬表示,商务部将多花一个月时间调查关於中国政府向太阳能电池(板)产业提供不公平补贴的指控.商务部将於2月14日公布对华太阳能电池(板)反补贴调查的初裁,而不是原定的1月12日左右公布.(完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。