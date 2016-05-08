中国4月以美元计价进出口重返跌势 进口跌幅扩大昭示内需疲弱超预期（更新版）

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路透北京5月8日 - 中国海关周日公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。

分析师们指出，受世界经济依旧疲弱的影响，中国外贸并没有明显好转，这从年初中国就没有确定外贸目标可略见一斑，内需不振也预示着前期回暖的经济基础并不牢靠。预计二季度中国经济仍会保持与一季度基本持平的态势，外贸也难有大的起色。

“4月份的进出口双双回落，显示在世界经济依旧不愠不火的状态下，中国出口仍保持一种相对平稳，而进口大幅回落，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下内需依旧低迷。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

中国海关周日公布，以美元计价，4月出口1,727.63亿美元，同比下降1.8%；进口1,272亿美元，同比下降10.9%，降幅均超预期。4月贸易顺差CNTRD=ECI455.62亿美元。

点选贸易图表：tmsnrt.rs/1UIH7zb

海关称，经季节调整后，今年4月份进出口总值同比下降3%，其中出口增长0.2%，进口下降7.3%；进出口总值环比增长12.7%，其中出口增长15%，进口增长9.7%。

4月以美元计价贸易数据详情如下:

指标 4月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) -1.8 -0.1 -15.0~10.0 11.5 -6.4

进口(%) -10.9 -5.0 -10.0~5.1 -7.6 -16.2

贸易顺差(亿美元) 455.62 400 200~601 298.6 341.3

**4月进出口重回跌势**

海关同日公布的以人民币计价的外贸数据显示，4月出口1.13万亿元，增长4.1%，进口8,275亿元，下降5.7%。贸易顺差2,980亿元人民币，扩大45.8%。

尽管以人民币计价的外贸数据明显优于以美元计价，且外贸先行指数出现回升，但在多数受访分析师看来，这并不意味着中国经济已经摆脱下行通道，而外贸的整体形势也并没有真正复苏。

中国国际经济交流中心研究员王军认为，4月份双降的外贸数据应该说并不让市场意外，算比较平稳，毕竟目前国际和国内的经济形势并没有根本性变化，而国内受政策驱动的基建和房地产投资回升还没有完全体现，因此进出口仍保持一种相对平稳的走势。

他认为，从整体经济形势看，中国并没有摆脱下行态势，虽然官方愿意以L形的走势来形容中国经济的走势，但这也不意味着就是一马平川，只要政策一撤火，经济还会往下走。估计二季度政府投资力度会继续加大，该上的项目都会尽快稳，以稳住经济。对二季度的经济形势也不宜寄望太高，估计能与一季度持平。

海关新闻稿称。中国外贸出口先导指数回升。4月，中国外贸出口先导指数为33.8，较上月回升2.2，表明二季度出口压力有望缓解。

民生宏观分析师张瑜也认为，4月进口同比下降10.9%，较前值跌幅扩大。从高频数据来看，国内房产销售降温、耗煤量回落、商品价格见顶，前期回暖先天动能不足。

该位分析师提到，虽然4月贸易顺差比上月增加，但过去顺差扩张是进口萎缩快于出口造成，本质是衰退性顺差，而2、3月的顺差缩窄本质是内部弱企稳造成，即进口回暖快于出口，本月顺差扩张再次回到老路，是由于出口环比增长放缓+进口环比加速萎缩造成。

牛犁也认为，由于世界经济仍有很多不确定性，包括难民危机，地缘政治等等，对中国出口都会有影响，而国内在政府扩大投资，以及一季度房地产市场升温等也会影响到二季度的需求，估计二季度整体经济形势与一季度不相上下。考虑到去年外贸不断下行的基数因素，估计未来几个月外贸可能会有所回升，但这只是受基

数因素影响，并不意味着真正的复苏。

中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。

中国2015年以美元计价的出口同比下降2.8%，进口下降14.1%，贸易顺差5,945.04亿美元；若以人民币计价，2015年全年出口同比下降1.8%，进口下降13.2%，贸易顺差3.69万亿元。 （完）

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