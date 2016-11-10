中国商务部称外贸不确定因素在增加 美国大选不会改变中美经贸格局（更新版）

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路透北京11月10日 - 中国商务部发言人沈丹阳周四表示，中国无意通过汇率贬值扩大出口，总体看中国外贸回稳向好的趋势没有改变，但外贸不确定因素确实在增加；要实现全年目标，需要付出艰苦努力。

针对特朗普当选美国总统，他在商务部举行的新闻发布会上强调，中国两国经贸有广泛的共同利益，无论谁当选，中美两国共同利益大于分歧的格局不会改变，工商业界深化合作的愿望也不会改变。

“总体看中国外贸回稳向好的趋势没有改变，”沈丹阳表示，同时也看到外贸不确定因素确实在增多，全球贸易增长进入历史罕见的低谷期，在复杂形势下要实现全年外贸回稳向好的目标必须要付出艰苦努力。

他强调，汇率升贬值不是出口的决定性因素，近年来人民币双向波动加大，汇率变化对外贸是双刃剑，中国无意通过货币贬值扩大出口。

中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。

中国海关总署周二公布，以美元计价10月出口同比下降7.3%，进口同比下降1.4%，当月贸易顺差为490.56亿美元。

关于欧盟就中国加入WTO议定书第15条修改法律的情况，沈丹阳表示，中国的立场是明确的一贯的，即15年过渡期结束后必须取消反倾销替代国做法，欧委会提出的新方法以“市场扭曲”的概念和标准替代“非市场经济”，只是在变相延续原有做法，中国对此感到遗憾。

他称，中国希望欧盟在第15条问题是信守承诺，维护中欧经贸关系健康发展，中国也将保留采取一切必要手段的权利。

欧盟执委会周三提出一种新方法来评估中国制造商是否以不公平的低价出口商品，比如钢铁产品等，以此回应北京方面提出的在年底前做出改变的要求。

华尔街日报(WSJ)上周日援引消息人士报导称，美国商务部预计周一启动一项正式调查，调查中国企业是否经由越南向美国出口钢铁以规避进口关税。对此，沈丹阳称，目前美国并没有向中国通报此事。钢铁产能过剩是各国共同面临的问题，应该加强协作，希望采取积极措施推动产业调整提升竞争力。

美国共和党总统候选人特朗普击败被各方看好的民主党候选人希拉里入主白宫，震惊全球。这终结了民主党八年的执政，使美国踏上一条新的、充满不确定性的道路。（完）