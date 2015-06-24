中国贸易谈判副代表称希望美国消除对中国的投资壁垒

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透华盛顿6月23日 - 中国商务部国际贸易谈判副代表张向晨表示，美国应消除以国家安全为由对中国设下的投资壁垒。
“这就是我们所称的回转门；这些门平时看不见，可每当中国公司想在美国开展业务时就会碰到，”张向晨对记者表示。此前他与美国官员进行了年度安全与经济政策会谈。
他指出，基础设施行业与国有企业在美国面临着尤为强大的阻碍，不过他也承认，与美国相比，中国在改善投资环境方面仍有工作要做。
张向晨表示，这两个全球最大经济体致力于进一步互相开放市场准入，这是双边投资协定(BIT)的谈判内容之一。不过双方都要继续努力。
他在最新一轮会谈中还称，美国对于中国在未来加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)并不欢迎。
华府今年正与另外11国协商成立TPP，并曾表示若中国愿遵守较高的标准，未来也可以加入。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。