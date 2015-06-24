中国贸易谈判副代表称希望美国消除对中国的投资壁垒

路透华盛顿6月23日 - 中国商务部国际贸易谈判副代表张向晨表示，美国应消除以国家安全为由对中国设下的投资壁垒。

“这就是我们所称的回转门；这些门平时看不见，可每当中国公司想在美国开展业务时就会碰到，”张向晨对记者表示。此前他与美国官员进行了年度安全与经济政策会谈。

他指出，基础设施行业与国有企业在美国面临着尤为强大的阻碍，不过他也承认，与美国相比，中国在改善投资环境方面仍有工作要做。

张向晨表示，这两个全球最大经济体致力于进一步互相开放市场准入，这是双边投资协定(BIT)的谈判内容之一。不过双方都要继续努力。

他在最新一轮会谈中还称，美国对于中国在未来加入跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)并不欢迎。

华府今年正与另外11国协商成立TPP，并曾表示若中国愿遵守较高的标准，未来也可以加入。(完)

(编译 徐文焰；审校 龚芳)

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