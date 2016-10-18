汪洋称中国实现全年外贸目标任务艰巨 要把握好四季度外贸关键期

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月18日 - 中国国务院副总理汪洋称，当前外贸运行总体符合预期，长期向好的基本面没有改变，但回稳向好的基础还不牢固，下行压力依然较大，实现全年外贸目标任务艰巨，要把握好四季度的外贸关键期，巩固进出口回稳向好势头，努力稳定国际市场份额。
新华援引他周一考察第120届广交会并在广州主持召开全国外贸工作座谈会时称，稳增长与调结构是外贸发展的“两个轮子”、不可偏废，要着力推进外贸领域供给侧结构性改革，支持加工贸易创新发展和梯度转移，壮大装备制造等高附加值行业出口，积极发展跨境电子商务等新业态。
“当前世界经济贸易环境更加严峻复杂，广交会也面临前所未有的机遇和挑战。”报导称。
汪洋强调，中国进出口降幅逐季回稳，贸易结构持续向好，新旧动能加快接续转换。要着力解决融资难、通关不便利、进出口环节收费多等问题，打通政策落实“最后一公里”。
中国海关总署此前公布，以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%，路透调查预估中值分别为下降3%和增长1%。9月贸易顺差为419.89亿美元，远低于路透预估中值530亿美元。中国前三季度以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降8.2%。（完）
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。