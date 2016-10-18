汪洋称中国实现全年外贸目标任务艰巨 要把握好四季度外贸关键期

路透北京10月18日 - 中国国务院副总理汪洋称，当前外贸运行总体符合预期，长期向好的基本面没有改变，但回稳向好的基础还不牢固，下行压力依然较大，实现全年外贸目标任务艰巨，要把握好四季度的外贸关键期，巩固进出口回稳向好势头，努力稳定国际市场份额。

新华援引他周一考察第120届广交会并在广州主持召开全国外贸工作座谈会时称，稳增长与调结构是外贸发展的“两个轮子”、不可偏废，要着力推进外贸领域供给侧结构性改革，支持加工贸易创新发展和梯度转移，壮大装备制造等高附加值行业出口，积极发展跨境电子商务等新业态。

“当前世界经济贸易环境更加严峻复杂，广交会也面临前所未有的机遇和挑战。”报导称。

汪洋强调，中国进出口降幅逐季回稳，贸易结构持续向好，新旧动能加快接续转换。要着力解决融资难、通关不便利、进出口环节收费多等问题，打通政策落实“最后一公里”。

中国海关总署此前公布，以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%，路透调查预估中值分别为下降3%和增长1%。9月贸易顺差为419.89亿美元，远低于路透预估中值530亿美元。中国前三季度以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降8.2%。（完）