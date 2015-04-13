分析师看中国3月进出口数据

路透北京4月13日 - 中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。

3月贸易顺差为30.81亿美元；路透调查预估中值为顺差453.5亿美元。经季节调整后，中国3月进出口总值同比下降16.2%，其中出口同比下降4.8%，进口下降25.5%。

以人民币计价的3月出口同比降14.6%，进口降12.3%。

主要数据：

*3月出口同比下降15%(路透调查预估中值为增长12.0%)

*3月进口同比下降12.7% (路透调查预估中值为下降11.7%)

*3月贸易顺差30.81亿美元 (路透调查预估中值为453.5亿美元)

以下为分析师评论：

--南方基金首席策略分析师 杨德龙：

一季度进出口形势严峻，对GDP贡献减小，甚至拖累GDP的增长。由于春节的原因，一季度数据本是处于一个比较低迷的时期。另外，全球除美国经济复苏比较稳健之外，欧洲、日本经济增速比较一般，中国主要贸易伙伴经济不佳是导致一季度进出口数据较差的主因。

未来进出口形势不容乐观，对我国经济增长带来不利的影响。今年全球经济增速都有一定的下滑。中国一季度GDP(增速)可能会低于全年7%的目标。

预期政府将在货币政策和财政政策上继续出台有力政策，这些政策将继续促进股市的繁荣。

如果看全年，进出口数据仍然会保持一个正的增长，不过增速不高，实现全年6%的增长目标问题不大。

--中金宏观：

3月出口同比增速大幅下滑至-15%，显着低于2月份的48.3%。大幅低于我们预期的8%。今年春节偏晚，3月份有效的工作日天数比去年同期少2天，可以部分解释出口增速下滑。但出口同比增速显着负增长，表明外需所有走弱。一季度出口同比增速4.6%，较去年四季度的8.6%放缓。考虑到去年一季度出口的低基数，则一季度出口同比增速走低，反映外需面临一定的不确定性。一季度出口季调后环比增速折年率-11.2%，较去年四季度的-2.8%放缓。但需要注意的是，由于春节错位，一季度出口增速月度间波动大，需要等待4月份数据，以做出更加清晰的判断。

一季度进口同比跌幅创09年下半年以来新低至-17.6%，印证内需疲弱。3月进口同比增速-12.7%，高于我们预期的-15%，低于市场预期的-10%。一季度进口同比增速-17.6%%，季环比增速折年率-51.4%，均创09年下半年以来新低。进口增速疲弱，尤其是对美、欧、日等非大宗商品国的进口增速近期也下滑较快，反映进口增速下降不仅反映大宗商品价格下跌，更主要的是反映国内总需求弱。

一季度外贸顺差是去年同期的7倍，是一季度GDP增速的重要稳定器。3月外贸顺差30.8亿美元，主要受3月出口增速大幅下滑拖累。一季度外贸顺差1,237亿美元，是去年同期的7倍，将是一季度GDP增速的主要稳定器。

--华创证券固定收益分析师 屈庆，齐晟

贸易顺差大幅缩窄是把双刃剑。1.贸易顺差低迷反映经济基本面仍在底部。3月出口数据显着低于预期，导致贸易顺差也出现较大规模下滑，从侧面也反映了本周宏观数据疲弱的可能性较大。对于债券市场来说，本周宏观数据表现较差可能是带动利率下行的最大驱动因素，但在供给压力和股票市场带来的大类资产切换这两个长期利空效应下，宏观数据低迷这种短期利好能够持续多长时间有待观察。

2.贸易顺差低迷也会带来流动性的紧张。3月下旬开始，人民币迎来一小波升值行情，随后稳定在6.2左右的水平上。我们看到，在3月较差的贸易数据公布后的十几分钟内，人民币离岸汇率马上贬值到6.23左右的水平上，在岸汇率也大幅贬值0.13%。如果说近期流动性的宽裕与人民币汇率阶段性升值带来总量上外汇占款的回暖有很大关系，那么后期随着美元指数重拾涨势回到100大关，人民币将再次面临贬值压力，后期资金面还面临着财政存款上缴的考验，流动性有可能有所抽紧。

--中信证券固定收益首席分析师 邓海清：

进出口数据黯淡，地方债务置换加速和降准可期

偏弱进出口数据验证了1、2月份出口新增订单、汇丰PMI等先行指标，趋势表明，中国经济复苏无法分享到太多欧美经济复苏带来的需求外溢效应，中长期来看，经济复苏更多依靠挖掘内部动力，因此，国企混改、地方债务置换、区域经济再塑的序列政策无论是在力度还是节奏上都会加快推出。

同时，我们认为，央行货币政策上将有更多配合措施，如货币市场继续引导保持宽松、甚至启动二季度降准，加速以三大政策性银行为载体支援东北等区域性经济产业救助定向计划。债券市场，我们核心观点是“收益率曲线陡峭化成趋势，坚守“护城河”思维配置逻辑”，货币市场宽松是确定性强，长短期限利差拉大是必然，市场既不可能出现2014单边大牛市，也不会出现短端迫使长端大幅上扬的“钱荒熊市”。

--民生证券宏观固收团队：

稳增长必要性在加大。①3月出口同比-15.0%，大幅弱于预期值。各类商品出口数据较2月均出现不同程度下行，不是基数效应能够解释的。出口大幅下行的外部原因是发达国家经济疲弱，内部原因是人民币实际有效汇率太强。分国别看，对港出口有所上升，对日本出口保持稳定，但对美国、欧洲和东盟等传统贸易伙伴的出口则大幅下行。

②出口增速未来依然有不确定性。全球贸易总额裹足不前，各国开启放水竞赛通过货币贬值抢占出口份额，比如欧盟是我国最大贸易伙伴，但人民币兑欧元汇率实在太强，欧洲经济复苏的前提也是通过货币贬值抢占出口份额，因此也不会拉动太多我国出口，未来出口还有不确定性。

③3月进口同比-12.7%，同样弱于预期。同比弱可能与大宗商品价格较去年同期大幅下跌有关，环比上还是出现了反弹，但可持续性存疑。在经济下行压力之下，企业仍会以去原料库存为主，铁矿砂、煤、成品油等主要大宗商品进口的数量未来也不会太理想。

④实际有效汇率太强，货币政策应指向宽松来缓解汇率端的压力，此外，一带一路应加速进行，通过基建扩大新贸易区的内需来缓解我国外需压力，实现贸易新区域的拓展；同时，出口疲弱对经济下行的影响也需对内稳增长对冲。总体来看，实体经济企稳需要宽财政和宽货币并举，利率未来还是以下行趋势为主。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

从3月数据看欧美经济环境改善的速度减慢，低于预期，状况得到了进一步的确认，从中国外贸数据看出境外经济体复苏速度低于预期。同时也反应国内相关的鼓励政策还需要一些时间来发挥作用。

跟以往不同，本次出台的政策没有类似出口退税这样的简单直接的刺激措施，可见这种刺激方式还是会延续经济转型的时间，中国出台更多的是减免税收、增加融资，这些措施的见效时间会相对慢一点，但这是一个正确的方向，未来效果的可持续性也会更久。

从国内的制造业景气看，外贸印证了国内制造业比较低迷，国内需求正在恢复，现在还没有恢复到满意的水平，仍低于预期。国内制造业PMI指数徘徊在景气线上下的状况也反应出制造业阶段性低迷的状态。

可能市场会期待新的刺激政策，但现在政策运用空间在显着缩小，短期货币政策的效果也在递减，从前几次看没有显着降低市场融资成本，继续出台放松政策不应有太大的期待，经济慢速徘徊的状态会持续下去，当前短平快的政策武器比较少了，以后可能没有了，武器库中的装备都是中长期的效果的。

外贸顺差的预期和实际值的差异是对外贸进出口预期的差异造成的，3月外贸顺差数据还是基于外贸的真实状况，并没有看到太多以非贸易形式出现的顺差数额，汇率上也可以看出，最近汇率上下波动，没有形成单独的方向，升值贬值两方面都没有明显的优势。不过从资本流动角度看，流出压力略微大一点，尽管不是很显着，毕竟美元走强的大背景，资本流向美元区也是正常的，这一点是存在的，但这种趋势还没有形成中长期趋势。从上月外贸数据看，似乎有一定的资本外流压力，但从这个月的进出口双向看，比较均衡，这种外流不是持续的。

--浦发银行金融市场部 曹阳：

3月出口下跌14.6%，跌幅远超出市场预期，我们下调一季度GDP增速至6.8%，同时全年出口增长6-8%的预测存在较大下行风险。

出口方面，尽管有一定去年同期高基数的影响，但增速下滑幅度之大还是超预期的。毕竟从美国、欧元区的增长未见太大回落，那么新兴市场增长放缓或是一个解释，比如汇丰PMI指数在3月大幅回落至50.1，同期我们出口东盟的增长下滑了9%。进口方面，尽管能源价格有所回升，但跌幅高达12.7%，反映内需依然面临下滑风险，如进口原油、铜材的数量增幅十分微弱。

向前看，我们维持二季度是政策全面放松的时点的判断，其中出口领域的刺激或在以下几个方面：第一，在市场力量和央行推动下，人民币汇率将趋于贬值，我们上调美元兑人民币汇率年内高点至6.4；第二，预计国开行、进出口银行回归政策性银行职能后将大幅增加贸易信贷业务，以落实“一带一路”战略，为国内机械、基建、新能源等行业企业“走出去”提供资金支持；第三，商务部、财政部等可能进一步上调出口退税率，以维持出口企业盈利。

--申银万国宏观分析师 李慧勇：

数据显着低于预期，不过综合1-3月看，一季度4-5%的增长基本与比较疲弱的全球经济增长吻合。

考虑到二三季度后世界经济可能复苏，对中国经济的需求会有所扩大，加上国务院稳外贸举措逐渐显效，出口会有一定好转，全年我们仍维持出口增速与GDP同步的判断，即在7%左右。

目前市场也都认同一季度经济比较烂，稳增长政策需快马加鞭的落实。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮

经济企稳或被证伪，顺差收窄人民币弹性望上升

3月进出口数据大幅低于预期值，特别是经过调整后的进口数据降幅达25.1%，创09年以来新低。

数据偏低的表面原因，一是可能与今年春节较晚，节后企业开工较迟有关，二是国际大宗商品持续低迷拉低进口数据，但即使剔除掉这两个因素来看，外贸数据依然疲软，一季度全季进口降幅高达17.3%，不足以完全用商品价格下跌来解释，内需不足仍是推低进口的主要原因。

从外贸数据观察，中国经济需求不足的问题没有改观，外需低迷仍在持续，因此经济即将企稳的预期或被证伪，我们认为当前经济下行压力依然很大，进一步出台稳增长措施的必要性没有下降；同时考虑到3月贸易顺差大幅收窄至31亿美元，此前制约人民币波动的因素有所放宽，预计人民币双向波动弹性有望进一步上升，若近期美元指数走强，则人民币可能出现小幅贬值。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

3月的进出口回落为季节性回落，中国贸易条件改善状态并没有改变，出口的国际竞争力持续增强，海外经济复苏岁缓慢，但仍在持续；因此，未来中国外贸仍会保持相对高速的增长态势，下半年基数改变后增速才会下降。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

3月出口暴跌15.0%，同比转负，为近一年以来最差增速；反映外需转差，外围需求阶段性见顶，对美-8.0%，对欧-19.1%，对日-24.8%，对港-18.3%，对东盟出口亦大幅回落；3月进口同比大降12.7%，跌幅缩窄，但仍为09年以来次低值，反映内需依然疲弱，也与大宗商品进口价格低位有关；3月顺差较上月大幅降至30.8亿美元，抵消资本项目下的资金外流效应减弱，而近期美元指数重拾强势，人民币升值压力减轻，增加货币放松概率。

--澳新银行中国经济师 周浩

总的来看，数据还是比较差，一季度GDP可能跌破7%。跨国来看，都是下滑的比较厉害。

进口跟之前状况差不多，商品价格的确比较差，进口方面还是持续反应出内需不太理想，政策还是会放松。

**相关背景**

--中国国务院副总理汪洋表示，当前进出口形势严峻复杂，要发挥市场和政府“两只手”的作用，尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速。

--中国国务院副总理张高丽表示，今年中国经济下行压力有所加大，困难比去年多，政府要主动作为，使积极的财政政策加力增效，稳健的货币政策松紧适度。更加注重定向调控，努力完成今年的任务。（完）

(发稿 路透中文部；撰写 李文科； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。