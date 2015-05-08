分析师看中国4月贸易数据（更新版）

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路透北京5月8日 - 中国海关周五公布，以美元计价的4月出口同比下降6.4%，进口同比降16.2%；均低于市场预期，显示外需依旧疲弱。路透调查预估分别为增长2.4%和下降12%。

4月贸易顺差为341.34亿美元；路透调查预估中值为顺差394.5亿美元。

4月以人民币计价出口同比下降6.2%，进口同比下降16.1%。

主要数据：

*4月出口同比降6.4%(路透调查预估中值为增长2.4%)

*4月进口同比降16.2% (路透调查预估中值为下降12.0%)

*4月贸易顺差341.34亿美元 (路透调查预估中值为394.5亿美元)

浏览贸易收支图表：link.reuters.com/vub74w

以下为分析师评论：

--方正证券宏观分析师 王坤：

数据逊于预期，总体进出口形势不太乐观。去年出口很弱，进口更弱，总体贸易顺差是衰退式的，今年前四个月来看，衰退式贸易顺差的态势会减小，因为出口自身下降力度更大一点。前四个月份出口数据来看，出口比去年出口形势更差。原因一方面对发达国家出口数据偏弱，美欧贸易需求很弱；另外一方面受到人民币汇率的影响，3月份人民币处于峰值的状态，会对出口有滞后的不利影响。

进口也是相对偏弱的态势，但是与市场预期差距不大。主要是国内需求处于低位。另外，价格对进口也有一定的影响。大宗商品价格和期货近期有所好转，但是同比还是偏弱的，进口金额是负增长，但是进口量比金额的数据要好一些，因此进口方面也反映出价格压制的态势。

展望未来，预期今年弱势态势短期难以改变。进口比出口会更弱一些，贸易顺差还会延续，但是贸易顺差的幅度会没有去年那么大。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

进出口的数据和与其相比还是比较差的。如果从区域的角度来看，美国等发达的经济体中只有美国的经济增长较好，对美国的出口增长也较好。

对欧洲和日本的出口还是下滑的，超出我们的预期，至少欧洲的出口应该好转，但现在数据说明目前欧洲和日本的经济还是偏差的。

国内经济维持走低的判断，投资也在一直在下滑，对需求还是不足的。从产品的角度来看，国际大宗商品的价格还是处于低位态势，今年整个上半年进口价格对进口增速的因素非常重要的。

此外，进出口可能呈现一些结构性的变化，去年机电产品出口增速随发达经济体经济回落有所减弱，目前有苗头性的转机，可能是由于“一路一带”等对外投资战略的拓展，带动相关的机电产品的出口，预计未来整个机电产品的出口是相对企稳的。

大宗商品的进口，未来进一步进口大宗商品的空间主要受制于企业的库存和仓储能力，可能未来大宗商品的进口形势也会进一步回落，整个进口形势不会有明显的提升。

--澳新银行中国经济师周浩

进出口同比数据表现不如预期，主要是外围经济都表现不佳，外需整体疲软，未来出口还是会面临比较大的压力。需要重点关注的是进口数据，过去一个月包括原油铁矿石价格都出现较大反弹，但中国的进口比上月还差，从量上看，进口量也更小，足以显示内需疲软程度。

未来还需出台更多支持性举措，包括退税，这个可能很快就会出台，当然在财政政策包括房地产政策方面都有进一步加码的空间。

人民币实际有效汇率整体强势，对出口是会有影响，但现在中国进出口问题已经不是人民币汇率贬值1-2%就能缓解的；通过汇率贬值提振出口，除非有很大幅度的贬值，但这种可能性很小。

--光大证券首席经济学家 徐高

内外需继续呈现弱势格局，进出口同比均继续下跌。根据海关总署今日公布数据，4月出口同比下跌6.4%，虽然跌幅较3月的15.0%有所收窄，但依然维持疲弱态势，而进口同比下跌16.2%，跌幅较3月12.7%进一步扩大，显示内需放缓依然继续。4月贸易顺差为82.9亿美元，较去年同期扩大81.6亿美元。

分项看，加工贸易在外需疲弱下持续放缓是出口下行的主要原因，而分国别出口中对香港出口下跌最为明显，对美国和东盟出口继续增长。在进口中，受大宗商品价格下降影响，原材料进口量增加但进口额未有明显上升。

发达国家经济复苏遭遇波折和人民币有效汇率升值压力之下，出口或将继续维持弱势，而内需疲弱将抑制进口，内外需不景气格局或在短期持续。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓

顺差的改善主要来自贸易条件的改善，2015年以来中国外贸呈现了规模下降但顺差大幅扩张的格局，顺差持续维持高位，这主要得益于国际大宗商品价格大幅度下降和持续位于低位。

中国出口的增长还深受国际经济复苏格局的影响，对美国、东盟出口增长，对欧盟、日本出口下降。当前大宗商品价格虽已呈现底部企稳迹象，但整体上回升仍然乏力，预计年内仍将低位运行，中国高顺差格局也将延续。

受服务项目逆差和资本流出的影响，商品贸易的高顺差并不会导致中国外汇占款增长的回升，因此“对冲式”的降准行为仍然可期。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

出口没有向正常值回归，尽管有汇率以及劳动力成本的因素，但主要还是与世界经济低于预期，尤其是美国超低增长有关。一般形势好转传导到出口有3-6个月的时滞，这么看来二季度出口情况堪忧。

进口方面，物价还是大幅低于去年同期，国内需求不振，持续低迷。接下来还是要看世界经济，特别是美国经济的走势，出口一季度低于预期，今年贸易目标实现可能有难度。

有必要尽快出台支持措施，如加大一带一路的贸易支持，加大通关便利等。

--申万宏源债券分析师 陈康:

出口偏弱，与此前申万宏源调研指数中的出口行业旺季不旺的局面相符；从区域结构看，对美国和欧盟出口增长较好，而对欧盟和日本出口下降，危机之后，中国对美国、欧盟、日本三大传统出口地区的出口份额在明显下降，而对东盟的出口占比在持续上升，这种趋势还将持续。

从出口产品看，以机电产品和传统劳动密集型产品（如家具、玩具、箱包等）等表现最好，在发达经济体的复苏过程中，传统消费的复苏带动劳动密集型产品出口。进口产品价格的回落，也是带动进口增速偏低的重要原因。铁矿砂、原油、粮食等主要大宗商品进口量增加，煤、成品油进口量减少，主要进口商品价格普遍下跌。

虽然出口降幅有收窄，但是外需仍偏弱，但基于对全球经济的判断，下半年出口有望好于上半年，同时IMF预计2015年全球经济增速略高于去年，今年出口有望略好于去年，但是需要关注大宗商品价格反弹、加息以及资产价格变动对经济的负面影响。

中国经济下行压力主要来自国内，在当前融资成本仍偏高，实体经济需求偏弱的背景下，如何降低实体经济融资成本，如何打通货币政策向实体经济的传导渠道是政策的重点，宽松政策基调不变，国内债市有望呈现慢牛走势。

--民生证券宏观固收

4月出口同比弱于预期，各类商品出口数据较3月均出现不同程度下行。出口大幅下行的外部原因是发达国家贸易再平衡压力，内部原因是人民币实际有效汇率太强。分国别看，对美出口有所上升；对欧洲日本持续下行，与人民币兑欧元、日元大幅升值对应；伴随着一带一路推进，对东盟出口保持上升趋势。

出口增速未来依然有不确定性。全球贸易总额裹足不前，各国开启放水竞赛通过货币贬值抢占出口份额，发达国家（例如，欧洲）以邻为壑的经济复苏很难带动中国出口。

3月进口同比同样弱于预期。在经济下行压力之下，企业以去原料库存为主，铁矿砂、煤、成品油等主要大宗商品进口的数量持续下行。

实际有效汇率太强，货币政策应指向宽松来缓解汇率端的压力，此外，一带一路应加速进行，通过基建扩大新贸易区的内需来缓解中国外需压力，实现贸易新区域的拓展；同时，出口疲弱对经济下行的影响也需对内稳增长对冲。总体来看，汇率端压力需要缓释，美元短期走弱提供了难得的货币宽松窗口，长端利率还有下行空间。

--交通银行金研中心研究员 刘学智

当前出口面临的外需环境难以显着改善，美国经济复苏放缓，欧洲经济疲弱；中国出口竞争力趋弱，特别是加工生产线外迁。今年以来经济增速下行，面临严峻的去产能压力，出口对经济增长的贡献度很低。二季度后出口增速可能回升，但只能实现中速增长。进口持续低迷重要事进口产品同比价格大跌所致，进口量基本保持稳定。

--交通银行资管中心高级研究员陈鹄飞：

受惠于去年同期低基数的支撑，4月中国出口同比降幅小幅收窄，不过在工业经济增速明显放缓、制造业固定资产投资惯性下行的拖累下，4月进口同比延续趋势性大跌。内需不振引致进口增速持续下跌，顺差被动多增，攀升至341.3亿美元，则可能推升人民币实际有效汇率币值，不利于出口的稳定增长。面对内、外需求的同步下滑，稳出口、扩内需的优进优出政策亟需进一步落实。

--招商证券宏观团队

4月出口同比增速-6.4%，再次低于市场预期，与PMI新出口订单分项有所下滑相一致。海外因素方面，美国经济形势有波动，4月制造业PMI低于预期，欧洲经济虽小幅改善，但考虑到人民币汇率的强势，国内出口商或难以从中获益。4月出口延续了3月的弱势，表明春节因素并非影响3月数据的主因，前期人民币实际有效汇率跟随美元快速走强和海关严查虚假贸易或是目前出口疲弱的重要影响因素。

4月进口同比增速-16.2%，同样不及预期，六大发电集团耗煤量与往年同期相比仍然较低，螺纹钢价格在3月的短暂企稳后，4月又有所下跌，表明内需仍然疲弱，实体经济亟待宏观政策支持。

4月贸易顺差为341.3亿美元，回升至合理水平，预计不会对人民币汇率造成压力。但中国1-4月出口、进口同比分别为1.6%、-17.3%，要实现进出口增长6%的全年目标难度很大，仍需要稳外贸政策的支持。

4月17日国务院签发《关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》以促进外贸稳定增长、转型升级；4月28日克强总理主持的国务院常务会议上，决定6月底前落实部分国外日用品试点降关税，同时调整部分商品消费税政策，引导万亿境外消费回流。可见，当前中国外贸已然进入“进出口并重”的新阶段，其对经济的作用已转变为促进产业升级和经济结构调整。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁：

4月份的贸易数据比较差，出口降幅虽然收窄但并没有回正，显示国际市场需求依旧不旺，而进口降幅也有所扩大，主要与国际大宗商品价格较低有关，预计进口会在下半年有可能随大宗商品价格反弹有所回正，而出口则完全取决于国际市场，国内政策能调控的空间也很有限。

从目前看，上半年外贸波幅较大，但整体的内外需回升并不旺，也对中国经济形成压力。全年外贸实现6%的目标有一定难度。

--华创证券全球宏观分析师徐阳

中国需求仍然疲软，比起前一个月没有出现明显改善，加之4月份全球主要经济体的制造业PMI全部出现增速放缓的态势，显示全球对大宗的需求没有出现明显改善。维持之前的预判：大宗商品死猫跳！

**相关背景**

--中国商务部称，中国外贸形势的严峻性和复杂性没有根本改变，不稳定不确定因素较多，挑战和压力还在增大，外贸可能保持中低速增长。

--中国国务院常召开常务会议指出，促进铁路、电力、通信、建材、工程机械等具有比较优势领域的装备等出口，尤其是对接“一带一路”沿线国家需要，并借此拓宽外汇储备使用渠道。

--中国中共中央政治局会议提出，要高度重视应对经济下行压力，加大定向调控力度，发挥投资的关键作用，并强调积极的财政政策要增加公共支出，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。（完）

(发稿 路透中文部；撰写 沈燕； 审校 曾祥进)

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