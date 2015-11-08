分析师看中国10月进出口数据

图为上海自贸区一港口内的集装箱运输车。 REUTERS/Aly Song

路透北京11月8日 - 中国外贸下降趋势在10月仍未止住，出口和进口双双差于预期。以美元计价，出口同比下降6.9%，降幅较上月扩大，进口同比降幅略缩窄至18.8%；贸易顺差被动扩大至616.4亿美元，创下单月顺差纪录新高。

分析师认为，数据说明全球经济复苏仍然很弱，人民币实际汇率仍然较高，出口难以成为经济回暖的主要动力。加之国内持续降息后汇率不贬反升，热钱流出压力仍在，为保持流动性宽松，未来降息降准还是大概率事件。

海关数据显示，10月份进出口总值2.06万亿元人民币，下降9%；折合3,231.87亿美元，同比下降8.5%。中国政府年初确定的全年外贸增长目标为6%。10月外贸出口先导指数为32.8，较9月下滑1.2。

以下为10月主要数据：

--以美元计价，10月出口同比下降6.9%（路透调查预估中值为下降3%）

--以美元计价，10月进口同比下降18.8%（路透调查预估中值为下降16%）

--贸易顺差616.4亿美元，创出纪录新高（路透预估中值为647.5亿美元）

--以人民币计价，出口同比下降3.6%，进口下降16%，贸易顺差3,932.2亿元

中国进出口增速及顺差图表 link.reuters.com/feh95w

以下为分析师评论：

--中国国际经济交流中心经济研究部副部长 张永军：

外贸下降趋势还没止住，出口估计到年底可能会出现曙光，而进口主要受国际大宗商品价格下降影响，当然也有内需不旺的因素，估计到年底随着国际价格趋稳，价格扰动的因素影响会有所降低。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

出口和进口都非常差，基本在预期之内。需要关注的是顺差大幅增加，10月外汇储备结束五连跌、出现正增长，除了在汇率维稳情况下资金流出大幅减少外，也说明顺差在大幅扩大。

预计四季度经济还是在6.9%左右。未来降息降准还是大概率事件，因为政策宽松需要支付成本，而现在财政缺钱，解决燃眉之急只能是货币宽松。

财政政策要持续加码公共支出力度，加快盘活财政存量资金，进一步降税清费为企业减压，推动PPP模式引导民间投资。政策性银行也将继续发挥“第二财政”作用，利用特殊的体制优势为重大投资项目实施出力。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清博士：

进出口均不及市场预期。按美元计，10月出口同比-6.9%，前值-3.7%，跌幅扩大；10月进口同比-18.8%，前值-20.4%，跌幅收窄。出口方面，结束了连续三个月降幅缓慢收窄的局面，且去年10月基数并不高，表明全球经济复苏仍然很弱，人民币实际汇率仍然较高，出口难以成为经济回暖的主要动力。进口方面，进口同比已经连续12个月为负，这与经济结构调整，传统工业下滑，原材料进口减少有关，并不能作为中国经济整体下滑的依据。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

进出口延续负增长态势，出口仍面临比较大压力，对经济的带动作用在明显减弱，主要是因为外需总体疲弱，而且国内出口产业竞争力也在减弱。

进口依然是双位数降幅，主因大宗商品价格非常低甚或还在下降，也反映出国内经济结构转型、工业去产能背景下，对资源型商品需求在减弱。

但也不能完全悲观，因为去年下半年出口绝对额都是比较大的，这时候再去追求高增长是很难的。而且这也是全球经济调整的结果，从全球其他国家来看，除了欧洲和日本外，其他主要国家如美国和中国周边国家等出口也都是负增长，降幅甚至比中国还要大。

在顺差持续扩大、人民币要加入SDR等背景下，人民币汇率不存在持续贬值的基础。中长期来看汇率主要决定因素还是经济运行情况，中国今年在7%左右，明年至少在6.5%以上，汇率应该能保持基本的稳定。

--民生证券宏观团队 朱振鑫、张瑜：

9月出口同比-6.9%，前值-3.7%，出口跌幅掉头继续扩大。从人民币汇率角度，9月以来在由SDR入篮引起的强维稳意愿下，贬值风波告一段落，甚至出现了一定的升值，9月至10月底升值0.42%，前期贬值、加快出口交货等因素并不是提振出口的长久之计，过眼云烟后真相依旧残忍；从外需角度，虽然国内推出一系列稳外贸措施以及一带一路项目的逐渐落地，但由于全球主要发达国家经济复苏仍然羸弱，外需依然呈现下行。

出口未来走势？中长期来看，三座大山压挥之不去，出口早已从三驾马车中退役。一是全球人口老龄化推动发达国家储蓄-投资缺口收窄，全球贸易再平衡；二是国内劳动力成本优势持续弱化；三是全球贸易保护主义抬头，TPP+TTIP等新贸易规则将对中国出口带来挑战。

9月进口跌幅同比-18.8%，前值-20.4%。虽然国内需求低迷和产能过剩的长期趋势不改，但边际上来看，由于财政支出安排的季节性因素，前期稳增长套拳的效果有所释放，内需有所改善，从一般贸易相比加工贸易改善明显的数据中也可以得到佐证。

贸易顺差持续高位运行。内外需双不振的情况下，贸易衰退式顺差继续扩大，但是由于目前私人结汇意愿不强，未来结售汇逆差与贸易衰退式顺差将持续并存。

外需回落加大四季度稳增长压力，一方面宽货币，CPI再度回落（猪价压力缓解），外汇占款收缩引起的基础货币缺口仍需对冲，考虑到人民币汇率短期企稳，在美联储加息之前继续双降也不是没有可能。另一方面宽财政，让积极的财政政策真正的“积极”起来，副财长提及3%红线或可再探讨，暗示财政或有进一步扩张，短期内手段主要通过盘活存量（前期沉淀财政资金流向实体）+借助金融资本加杠杆（专项债与下调固定资产资本金）+社会资本加杠杆（继续加速推进PPP）。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

进出口持续低迷，顺差加速扩大。出口依然低迷，10月中国出口下降6.9%，跌幅扩大，素有“煤矿中的金丝雀”之称的韩国出口，10月也同比大降15.8%，反映全球经济依然难见起色。

外需小幅放缓。对美（-1.0%）、欧（-2.9%）均微跌，对日、东盟跌幅扩大，而对港跌幅收窄。

进口降幅仍高。10月进口同比-18.8%，较上月微收窄，但已连续三月保持两位数跌幅，内需低迷可见一斑，从10月高频进口价格看，主要进口商品价格总体趋降，其中铁矿石价格跌势较为明显，而大豆和玉米价格则是平稳略降。

顺差激增，但降准仍有空间。10月顺差继续攀升至616.4亿美元，创历史新高，应是10月外储略改善主因。但国内持续降息后汇率不贬反升，也使得未来承受美国加息的压力更大，热钱流出压力仍在，为保持流动性宽松，降准仍有空间。

相关背景：

--中国国家主席习近平称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。

--针对中国三季度国内生产总值（GDP）降至6.9%，中国国务院总理李克强表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。

--中国财政部副部长朱光耀周五称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。

--中国央行决定自10月24日起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次双降。

--中国央行发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；同时进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

--中国央行行长周小川表示，当前，经济金融形势仍然十分复杂严峻，要继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调，既要防止过度“放水”，又要防止流动性不足、不稳定的状况。