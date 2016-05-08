分析师看中国4月进出口数据

路透北京5月8日 - 中国海关周日公布，以美元计价，4月出口1,727.63亿美元，同比下降1.8%；进口1,272亿美元，同比下降10.9%，降幅均超预期。4月贸易顺差455.62亿美元。重返跌势的外贸数据也让此前对中国经济的乐观预期有所降温。

海关同日公布的以人民币计价的外贸数据显示，4月出口1.13万亿元，增长4.1%，进口8,275亿元，下降5.7%。贸易顺差2,980亿元人民币，扩大45.8%。

海关称，经季节调整后，今年4月份进出口总值同比下降3%，其中出口增长0.2%，进口下降7.3%；进出口总值环比增长12.7%，其中出口增长15%，进口增长9.7%。

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以下为分析师对4月贸易数据的点评：

--中金固收陈健恒，范阳阳：

4月美元计价出口同比增速为-1.8%，较3月份增速明显回落，但较一季度的-9.6%有所改善，季调后同比增速为0.2%，较3月的-6.3%有所回升，随着企业新订单有所改善，短期出口出现一定改善迹象。4月美元计价进口同比增速为-10.9%，较一季度的-13.5%的小幅回升，尽管房地产投资有所改善，大宗商品进口处于高位，但进口仍处于快速萎缩之中，这从侧面反映内需仍偏弱，后期可能继续滑落。

就中期来看，国内工业经济有所回复但总体仍处于低位，全球主要发达经济体经济复苏疲软，从全球经济基本面来看外贸仍处于弱势格局。就短期来看，外贸企业新订单有所改善，企业出口信心指数显着回升，4月外贸出口先导指数从3月的31.6升至33.8，今年春季广交会成交额环比增长4%，短期出口或继续企稳。

当然出口改善空间仍然不大，对经济支撑也十分有限，国内经济仍取决于房地产走势，我们维持前期观点认为年中前后经济面临再次下行压力，叠加通胀可能走弱而信用担忧有所释放，央行货币政策仍有放松空间，债券收益率在4月份调整后未来会重新回落。

--招商固收孙彬彬、高志刚：

4月出口和进口同比增速双双下滑，反映内外需求仍处于相对弱势，贸易逆差扩大至455.6亿美元；

出口金额同比下滑1.8%，季调后环比增长15.0%，外部需求整体弱势，从主要国家来看，对主要国家出口增速均下滑，欧盟、东盟和印度出口仍保持正增长，其余地区均下滑；进口金额同比下滑10.9%，季调后环比增长9.7%，主要商品进口数量增速均有所下降，其中铁矿石、原油进口数量仍保持正增长，进口金额增速有所回升，国内需求仍然偏弱。

外贸数据反映内外需求仍然偏于弱势，4月份经济和金融数据即将出炉，虽然可能有所波动，但是在方向上，在政策更加积极的背景下经济企稳的趋势不会改变，利率仍有上行压力，继续维持谨慎，建议短久期操作。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

4月份进出口双双回落，不仅没有延续3月出口回升的态势，进口降幅反而扩大，显示在世界经济依旧不愠不火的状态下，中国出口仍保持一种相对平稳，而进口却大幅回落，这在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下预示着内需依旧低迷。

由于世界经济仍有很多不确定性，包括难民危机，地缘政治等等，对中国出口都会有影响，而国内在政府扩大投资，以及一季度房地产市场升温等也会影响到二季度的需求，估计二季度整体经济形势与一季度不相上下。考虑到去年外贸不断下行的基数因素，估计未来几个月外贸可能会有所回升，但这只是受基数因素影响，并不意味着真正的复苏。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

4月份双降的外贸数据应该说并不让市场意外，算比较平稳，毕竟目前国际和国内的经济形势并没有根本性变化，而国内受政策驱动的基建和房地产投资回升还没有完全体现，因此进出口仍保持一种相对平稳的走势。

从整体的经济形势看，中国并没有摆脱下行态势，虽然官方愿意以L形的走势来形容中国经济的走势，但这也不意味着就是一马平川，只要政策一撤火，经济还会往下走。估计二季度政府投资力度会继续加大，该上的项目都会尽快稳，以稳住经济。对二季度的经济形势也不宜寄望太高，估计能与一季度持平。

--招商银行资产管理部 刘东亮：

以美元衡量的4月出口同比下跌1.8%，进口同比下跌10.9%，贸易顺差456亿美元。进出口增速均差于预期，以美元计价的出口在3月短暂好转后再次陷入负增长，进口降幅进一步扩大，表明外贸压力并没有出现实质性好转。

值得注意的是，进口在去年4月双位数下跌的基础上，同比再次双位数下跌，今年以来大宗CRB指数持续反弹，价格不会对进口造成明显拖累，更多的表明内需依然疲软，这对目前证实经济企稳可持续不是好兆头；对欧盟进出口增长，对美国、东盟和日本等贸易伙伴进出口下降，欧盟是中国最大的贸易伙伴，对欧外贸增长有利于稳定出口预期。

考虑到人民币CFETS指数近期事实上维持下滑势头，预计将在某种程度上对出口起到刺激作用，但下滑势头非常有限且人民币兑美元保持相对稳定，因此这种刺激作用可能非常温和，难以刺激出口明显回升，预计未来几个月以美元计价的出口负增长的可能性依然很大。

贸易顺差再次显着扩大，考虑到近期人民币相对稳定，贬值预期降温，企业的结汇意愿可能上升，某种程度上有利于外汇占款的表现，4月外储保持稳定似也能做为佐证，但中国资本的对外投资热潮仍在持续，将抵消贸易顺差扩大带来的利好。

尽管数据差于预期，但中国外贸下滑已持续近两年，预计人民币汇率不大可能会对外贸数据做出明显反应，市场焦点更多集中在中国经济企稳的可持续性及美联储6月加息的概率等问题上。

--九州证券全球首席经济学家邓海清：

进出口同比双双回落，且均低于市场预期，主要原因在于3月数据太好，以至于市场预期过高。市场对于进出口同比的预期往往是趋势外延，3月进出口数据的跳升，导致市场对4月的预期过高。如果不与3月相比，而是从更长的时间序列来看，可以看到进出口的回暖趋势：剔除3月数据，4月出口同比为13个月以来最高值，4月进口同比为15个月以来第三高。

从海关总署公布的进出口季调同比来看，4月进口同比-7.3%，创16个月新高，出口同比0.2%，创10个月新高。理论上讲，季调之后的同比更能反映真实的进出口情况，但是由于中国的季调方法并不是特别成熟，导致季调数据与季调前相比并没有太明显的优势。

从历史上看，季调前与季调后的进出口数据在趋势上一致，但在时点上有较多的区别；与工业增加值相印证，无法得出哪个数据更好的结论。我们的看法是，由于进出口数据的高波动性，判断进出口形势应当关注数个月的趋势性，如果季调前和季调后的同比数据均确认了趋势，才可做出较为确定的判断。4月进出口季调前较3月下滑，季调后较3月上行，但从更长的时间序列来看两者均存在上行趋势，因此维持进出口回升趋势不变的判断。

从进口数量看，4月原油、铁矿石进口数量双双回落，与2-3月进口量增幅过快有关。2-3月原油价格低于40美元/桶，由于存在发改委40美元/桶的地板价，在低于地板价时进口稳赚不赔，导致2-3月原油数量进口飙升至20%以上，4月原油价格已经高于40美元/桶，原油进口回归常态。

整体而言，除非政策层出现重大失误，否则经济回升仍将持续；且前期回升力度越小，回升的可持续性将越强。对于2016年，我们仍然坚持房地产投资和宽财政带来经济回暖，“周期归来”是本轮经济回暖的关键，2016年中国经济L型拐点已过，偏执看空中国经济必犯大错。对于金融市场，基于基本面回升的逻辑，长期看空债券市场，长期看多大宗商品，坚定看好基本面驱动的中国股市长期“健康牛”。

--民生宏观 张瑜：

出口大幅回落，警惕美梦重回现实。4月出口同比-1.8%，前值11.47%，出口大幅回落重回负区间。一是上月超预期高增速的基数效应有所消退。二是因发达国家制造业回暖有所停步，美国PMI4月（50.8，前值51.8），欧洲（51.7，前值51.6），日（48.2，前值49.1），英（49.2，前值50.7）。

国别同比增速来看，香港（-0.39%，前值6.1%），日本（-11.82%，前值9.3%）、韩国（-1.78%，前值1%）、台湾（-7.2%，前值11.8%）、东盟（6.35%，前值14.8%）、欧盟（3.23%，前值17.9%）、美国（-9.2%，前值9%）、俄罗斯（17.33%，前值27.54%），东盟与俄罗斯同比增速高可能与前期一带一路项目落地有关，美、日、韩同比回落明显。

国别拉动贡献来看，香港（-0.05%，前值0.95%），日本（-0.75%，前值0.65%）、韩国（-0.09%，前值0.05%）、台湾（-0.16%，前值0.26%）、东盟（0.75%，前值1.93%）、欧盟（0.49%，前值2.59%）、美国（-1.71%，前值1.55%）、俄罗斯（0.23%，前值0.33%），拉动全面回落，主要正向贡献来自于东盟、欧盟、俄罗斯，美日港拉后腿严重。

出口反弹后重回现实。短期看，全球主要发达国家经济复苏仍然羸弱，走两步退一步，整体贸易环境蹒跚摇摆；长期看，在中国减速后，全球经济接力棒短期真空，印度、非洲几年之内尚难以扛起大旗，贸易保护主义抬头。

4月进口同比-10.9%，较前值跌幅扩大。从高频数据来看，国内房产销售降温、耗煤量回落、商品价格见顶，前期回暖先天动能不足。

贸易顺差455亿美元，比上月增加。过去顺差扩张是进口萎缩快于出口造成，本质是衰退性顺差，2、3月的顺差缩窄本质是内部弱企稳造成，即进口回暖快于出口，本月顺差扩张再次回到老路，出口环比增长放缓+进口环比加速萎缩造成。

经济惯性复苏，夯实市场底部，但向上仍需改革催化：总体看，主因项目（开工）和资金（信贷）大幅反弹之后，经济反弹仍有惯性，但本次反弹先天动能不足，显示出明显的政策依赖性。

从微观情况来看，企业仍存在疑虑，如果政策刺激能够延续，企业将逐步向主动补库存转变，推动经济继续改善。对商品市场来说，叠加流动性扩张之下的资产泡沫化倾向，原材料价格易涨难跌，通胀仍将高位运行，货币政策难有大动作，仍以相机对冲为主。对股票市场来说，政策层仍将维持经济通胀汇率三“稳”的有利基本面，但高估值的障碍之下，资金似乎并不买账，系统性行情仍需要改革催化。

--海通宏观姜超、顾潇啸：

进出口均回落，人民币暂稳，4月以美元计价出口同比再次由正转负至-1.8%，主因去年同期基数回升，4月发达经济体PMI普遍回落，全球经济低迷仍将拖累我国出口。

外需全面回落。对美（-9.3%）、日（-11.8%）、欧盟（3.2%）、港（-0.4%）、韩（-1.9%）、东盟（6.3%）、印度（1.4%），出口增速均比3月回落。

进口差于预期。尽管4月国际主要大宗商品价格大幅反弹，又叠加低基数，但4月进口同比仍降至-10.9%，大幅低于预期，预示国内经济依然较弱。

顺差大幅回升，人民币汇率暂稳。进出口均转差，但4月顺差回升至455.6亿美元，同时外储继续回升，美国加息一再延后，人民币汇率仍将暂时稳定。

相关背景：

--中国国务院总理李克强周五表示，稳增长根本是为了保就业，要尽早建立统一的就业信息数据平台，就业数据与经济数据同等重要，是宏观调控的重要依据。

--第119届广交会周四闭幕，出口成交额初现止跌迹象，本届广交会累计出口成交1,822.88亿元人民币（折合280.84亿美元），比2015年春季广交会增长0.1%。终止连续八年下滑。

--中国国家发改委表示，一季度在加强供给侧结构性改革和促投资稳增长政策“组合拳”带动下，整体投资形势继续好转；但同时也要看到整体投资下行压力仍不容忽视。（完）